Μάρω Κοντού: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν»

Η ηθοποιός Μάρω Κοντού νοσηλεύεται από χθες στο νοσοκομείο «Αττικόν» αντιμετωπίζοντας ένα σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα. Την είδηση επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος ανέφερε ότι καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για την ανάρρωσή της.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Lifestyle

ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η αγαπημένη ηθοποιός Μάρω Κοντού νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν» από χθες.
  • Τη νοσηλεία της επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, αναφέροντας ότι αντιμετωπίζει ένα πνευμονολογικό πρόβλημα.
  • Ο κ. Γιαννάκος δήλωσε πως «Το πρόβλημά της είναι σοβαρό, γίνεται μεγάλη προσπάθεια να τα καταφέρει», εκφράζοντας την ελπίδα να τα καταφέρει λόγω της ηλικίας της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Στο νοσοκομείο «Αττικόν» νοσηλεύεται από χθες η ηθοποιός, Μάρω Κοντού.

Μάρω Κοντού: «Δεν θέλω τη συντροφικότητα, ούτε κατά διάνοια – Έχω χορτάσει από συντρόφους»

Τη νοσηλεία της αγαπημένης ηθοποιού επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά.

Όπως ανέφερε παρακολουθείται από το ιατρικό προσωπικό καθώς αντιμετωπίζει ένα πνευμονολογικό πρόβλημα.

«Με ενημέρωσαν οι συνάδελφοι ότι προσήλθε στη χθεσινή εφημερίδα η κα Κοντού. Το πρόβλημά της είναι σοβαρό, γίνεται μεγάλη προσπάθεια να τα καταφέρει. Είμαι μεγάλη σε ηλικία, ελπίζουμε να τα καταφέρει» είπε ο κ. Γιαννάκος.

 

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ