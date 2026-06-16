Μάρω Κοντού: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν»

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Στο νοσοκομείο «Αττικόν» νοσηλεύεται από χθες η ηθοποιός, Μάρω Κοντού.

Τη νοσηλεία της αγαπημένης ηθοποιού επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά.

Όπως ανέφερε παρακολουθείται από το ιατρικό προσωπικό καθώς αντιμετωπίζει ένα πνευμονολογικό πρόβλημα.

«Με ενημέρωσαν οι συνάδελφοι ότι προσήλθε στη χθεσινή εφημερίδα η κα Κοντού. Το πρόβλημά της είναι σοβαρό, γίνεται μεγάλη προσπάθεια να τα καταφέρει. Είμαι μεγάλη σε ηλικία, ελπίζουμε να τα καταφέρει» είπε ο κ. Γιαννάκος.