Μουντιάλ 2026: Τα δάκρυα του 40χρονου Βοζίνια που συγκίνησαν τον πλανήτη – Έπαιξε για τους παππούδες του και σταμάτησε την Ισπανία

Μία από τις πιο συγκινητικές και αναπάντεχες ιστορίες στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων γράφτηκε στο στάδιο της Ατλάντα, όπου το πρωτοεμφανιζόμενο Πράσινο Ακρωτήριο υποχρέωσε σε λευκή ισοπαλία (0-0) το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης και πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ισπανία.

Απόλυτος πρωταγωνιστής της ιστορικής αυτής βραδιάς ήταν ο 40χρονος τερματοφύλακας Βοζίνια, ο οποίος πραγματοποίησε την εμφάνιση της ζωής του και, γνωρίζοντας την αποθέωση από ολόκληρο τον πλανήτη, ξέσπασε σε δάκρυα με το σφύριγμα της λήξης.

Τα δάκρυα της δικαίωσης και η οικογενειακή θυσία

Με το τέλος του αγώνα, οι κάμερες στράφηκαν αμέσως πάνω στον έμπειρο γκολκίπερ, ο οποίος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της αναμετρήσης.

Στις δηλώσεις του, εμφανώς συγκινημένος, εξήγησε τους λόγους της συναισθηματικής του φόρτισης.

🇨🇻😢 Cape Verde goalkeeper Vozinha: “I cried after the game because I grew up with my grandparents when I was a kid, and they could not be there. They passed away a few years ago. My mum could not be here either for a VISA issue, and the money we had to pay for it. We did not… pic.twitter.com/vutf4cfvrH — NOT CZ 🔶 BNB (@czbinancepd) June 16, 2026



«Έκλαψα επειδή μεγάλωσα με τους παππούδες μου. Δυστυχώς δεν ήταν εδώ. Πέθαναν λίγα χρόνια πριν. Ήταν τα πάντα για μένα, τα πάντα για τη ζωή μου. Και επίσης εξαιτίας της μητέρας μου. Δεν κατάφερε να είναι εδώ λόγω της βίζας. Εξαιτίας των χρημάτων που πρέπει να πληρώσεις για τη βίζα, δεν τα καταφέραμε εγκαίρως. Θα ήθελα να είναι εδώ».

🇨🇻😢 Cape Verde goalkeeper Vozinha: “I cried after the game because I grew up with my grandparents when I was a kid, and they could not be there. They passed away a few years ago. My mum could not be here either for a VISA issue, and the money we had to pay for it. We did not… pic.twitter.com/vbMGHPCQez — EuroFoot (@eurofootcom) June 15, 2026



Αναφερόμενος στο μυστικό της επιτυχίας της ομάδας του, πρόσθεσε: «Το καλύτερο όπλο μας είναι η ενότητά μας».

«Όλοι πίστευαν ότι ήρθαμε εδώ απλώς για να απολαύσουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά όχι, γνωρίζουμε ότι έχουμε ομάδες τις οποίες θα σεβόμαστε πάντα, επειδή αυτή είναι η πρώτη μας φορά, αλλά είμαστε εδώ για να ανταγωνιστούμε, και είμαστε εδώ για να πολεμήσουμε για τη χώρα μας».

Ένα όνειρο ζωής γεμάτο ιστορικά ρεκόρ

Για τον Βοζίνια, κατά κόσμον Ζοσιμάρ Ντίας, η στιγμή αυτή ήταν το απόσταγμα μιας ολόκληρης ζωής γεμάτης επιμονή.

Σε ηλικία 40 ετών και 12 ημερών, έγινε ο γηραιότερος παίκτης που κάνει το ντεμπούτο του σε παρθενικό αγώνα μιας χώρας σε Μουντιάλ, ξεπερνώντας το ρεκόρ που είχε σημειώσει μόλις την Κυριακή ο Ελόι Ρουμ του Κουρασάο.

Στην ιστορία του θεσμού, μόνο ο Αιγύπτιος Εσάμ Ελ Χανταρί ήταν μεγαλύτερος ηλικιακά, όταν πραγματοποίησε το δικό του ντεμπούτο.

Η πορεία του δεν ήταν εύκολη, καθώς ξεκίνησε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο σε μεγάλη ηλικία.

«Ξεκίνησα να παίζω επαγγελματικό ποδόσφαιρο όταν ήμουν 25 ετών, το 2012. Ήταν πολύ αργά για έναν άνθρωπο σαν εμένα», δήλωσε.

«Σκέφτηκα να αφήσω την εθνική ομάδα, αλλά μετά συνέχισα εξαιτίας αυτού του ονείρου. Η εμφάνιση μου, είναι μια εμφάνιση για όλους. Είμαι ο άνθρωπος του αγώνα, αλλά αυτό το βραβείο ανήκει σε όλους τους συναδέλφους μου, επειδή χωρίς αυτούς, τίποτα δεν είναι εφικτό. Και θα συνεχίσω να δουλεύω για την ομάδα και για τον κόσμο», σημείωσε.

Μεγαλώνοντας στο Μιντέλο του Πράσινου Ακρωτηρίου –ενός πανέμορφου αλλά απομονωμένου αρχιπελάγους 600 χλμ. έξω από τις ακτές της δυτικής Αφρικής– οι ευκαιρίες ήταν ελάχιστες.

«Ήμουν ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες στο νησί μου, αλλά ήμουν μικροκαμωμένος. Ακόμη και όταν απέδιδα καλά, δεν με επέλεγαν λόγω του ύψους μου», θυμάται ο ίδιος.

Αναζητώντας την τύχη του, έφυγε για την Πορτογαλία, ξεκινώντας ένα ταξίδι που τον έφερε κατά σειρά σε Σλοβακία, Ανγκόλα, Μολδαβία και Κύπρο, ενώ σήμερα αγωνίζεται στην πορτογαλική Τσάβες της δεύτερης κατηγορίας.

Ακόμα και το όνομά του κρύβει μια ποδοσφαιρική ιστορία: ο πατέρας του ήθελε να τον ονομάσει «Βαλντάνο» προς τιμήν του Αργεντινού σταρ Χόρχε Βαλντάνο, αλλά οι αρχές της χώρας το αρνήθηκαν, κι έτσι ονομάστηκε Ζοσιμάρ από τον Βραζιλιάνο αμυντικό που έλαμψε στο Μουντιάλ του 1986.

Το «τείχος» της Ατλάντα και η παγκόσμια αποθέωση

Απέναντι στην καταιγιστική Ισπανία, ο Βοζίνια ύψωσε ένα απροσπέλαστο τείχος πραγματοποιώντας επτά καθοριστικές επεμβάσεις.

Watch all 7 saves from cape verde🇨🇻 goalkeeper vozinha against spain🇪🇸. pic.twitter.com/6QaRitBkJv — Edesiri Inaria (@EdesiriIna75178) June 15, 2026



Ο μόνος τερματοφύλακας άνω των 40 ετών που έχει κάνει περισσότερες αποκρούσεις σε έναν αγώνα Μουντιάλ ήταν ο Πατ Τζένινγκς (10 αποκρούσεις) το 1986 με τη Βόρεια Ιρλανδία κόντρα στη Βραζιλία.

Κάθε του επέμβαση πανηγυριζόταν από τις χιλιάδες των φιλάθλων του Πράσινου Ακρωτηρίου σαν γκολ. Την ίδια στιγμή, ο 40χρονος έγινε viral στα social media, εκτοξεύοντας τους followers του στο Instagram από τις 50.000 σε πάνω από 5,6 εκατομμύρια, έπειτα από κάλεσμα του βραζιλιάνικου καναλιού CazeTV στο YouTube.

Vozinha descobre em direto que ganhou mais de 1 milhão de seguidores 😂💙 (via @CazeTVOficial) pic.twitter.com/s5QatXCCuh — B24 (@B24PT) June 15, 2026



«Αυτό είναι τρελό», σχολίασε ο ίδιος όταν ενημερώθηκε για το γεγονός.

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Τα εγκώμια από τους διεθνείς αναλυτές ήταν αποθεωτικά. Ο πρώην Σκωτσέζος διεθνής Πατ Νέβιν δήλωσε στο BBC 5 Live ότι ο τερματοφύλακας «φώτισε αυτό το παιχνίδι».

«Ήταν απολύτως εξαιρετικός. Το έκανε στα 40 του χρόνια. Κάθε κάμερα είναι στραμμένη πάνω του, όλοι οι παίκτες του τον δείχνουν. Είναι μια όμορφη στιγμή. Το Πράσινο Ακρωτήριο πέρασε τη συντριπτική πλειοψηφία του παιχνιδιού μέσα στη δική του μεγάλη περιοχή – όχι όλο, και όταν έβγαιναν μπροστά ήταν γενναίοι και έβγαιναν με πολλούς παίκτες. Για να το κάνεις αυτό και να διατηρήσεις αυτό το επίπεδο συγκέντρωσης, δεν το κάνεις αν είσαι μια παρέα μονάδων, το κάνεις μόνο αν είσαι ομάδα».

Με τη σειρά του, ο Λι Ντίξον σχολίασε στο δίκτυο ITV: «Είναι απολύτως φανταστικό. Μια εκπληκτική εμφάνιση. Αξίζουν αυτόν τον βαθμό περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και η Ισπανία σχεδόν δεν αξίζει ούτε βαθμό. Φεύγουν απογοητευμένοι, αλλά η νύχτα ανήκει στο Πράσινο Ακρωτήριο. Τι εμφάνιση από κάθε έναν από αυτούς, τους κεντρικούς αμυντικούς, τα μπακ, αυτόν τον άνθρωπο εκεί [τον Βοζίνια] που κλαίει – σχεδόν κλαίω κι εγώ ο ίδιος».

This this the best storyline of the World Cup so far! 🇨🇻 Cape Verde’s goalkeeper Vozinha keeps gaining new followers! 📲 5.6 MILLION and still growing 😂 pic.twitter.com/AYVKnGjwiG — 365Scores (@365Scores) June 16, 2026



Για μια χώρα με πληθυσμό μόλις κάτι παραπάνω από μισό εκατομμύριο κατοίκους –την τρίτη μικρότερη που έχει προκριθεί ποτέ σε Μουντιάλ– αυτό το αποτέλεσμα έχει ανυπολόγιστη αξία.

Οι φίλαθλοί της, ντυμένοι στα μπλε, τραγουδούσαν και χόρευαν ασταμάτητα, κερδίζοντας μέχρι το τέλος του αγώνα και τους ουδέτερους θεατές. Η ιστορία αυτής της μικρής νησιωτικής χώρας, με έκταση όχι μεγαλύτερη από το Σέφιλντ, έγινε πλέον η ιστορία ολόκληρου του ποδοσφαιρικού κόσμου.

Cape Verde held Spain to a 0-0 draw in their first-ever World Cup match, with veteran goalkeeper Vozinha named player of the match after a heroic performance. pic.twitter.com/CYhSV6KuGD — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 16, 2026



Πηγή: BBC