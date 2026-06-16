Δίκη για τα email των αποδήμων: Την ενοχή της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου πρότεινε η εισαγγελέας

Να κηρυχθούν ένοχοι η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, και ο πρώην γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης πρότεινε η εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, κατά την αγόρευσή της στην υπόθεση που αφορά τη διαρροή ηλεκτρονικών διευθύνσεων αποδήμων και την αποστολή προεκλογικού υλικού πριν από τις ευρωεκλογές του 2024.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, η εισαγγελική λειτουργός έκρινε ότι οι δύο κατηγορούμενοι πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι τόσο για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου όσο και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, τονίζοντας πως από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι είχαν πλήρη γνώση των ενεργειών τους.

«Ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν», ανέφερε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας της έδρας, υποστηρίζοντας ότι στην περίπτωσή τους πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη στοιχειοθέτηση και των δύο αδικημάτων.

Αντίθετα, για τον τότε γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού της ΝΔ Νίκο Θεοδωρόπουλο και τον τότε οργανωτικό γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων του κόμματος Μένιο Κορομηλά η εισαγγελέας πρότεινε την απαλλαγή από την κατηγορία της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, όχι όμως και από εκείνη της παραβίασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Όπως σημείωσε, οι δύο τελευταίοι φαίνεται να είχαν περιορισμένο ρόλο στη διακίνηση του αρχείου, χωρίς να αποδεικνύεται ότι γνώριζαν την τελική αξιοποίησή του. «Θεωρώ ότι λειτούργησαν ως “ταχυδρόμοι”», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν προκύπτει σκοπός πρόκλησης βλάβης σε τρίτους.

«Θα δώσω στοιχεία του εαυτού μου όταν εγώ θέλω»

Κατά την ανάπτυξη της νομικής της επιχειρηματολογίας, η εισαγγελέας αναφέρθηκε εκτενώς στη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, υπογραμμίζοντας ότι αυτά συνδέονται άμεσα με το δικαίωμα κάθε πολίτη να αποφασίζει ποια στοιχεία της προσωπικής του ζωής επιθυμεί να γνωστοποιεί.

«Θα δώσω στοιχεία του εαυτού μου όταν εγώ θέλω να τα δώσω και όχι επειδή κάποιος τα απέκτησε χωρίς την άδειά μου», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι τα email και οι τηλεφωνικοί αριθμοί αποτελούν προσωπικά δεδομένα που προστατεύονται από τη νομοθεσία.

Παράλληλα, εξήγησε ότι οι εκλογικοί κατάλογοι χωρίς στοιχεία επικοινωνίας μπορούν να χορηγηθούν σε υποψηφίους ύστερα από αίτηση, όμως η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και στα υπόλοιπα ευαίσθητα στοιχεία είναι αυστηρά περιορισμένη και αφορά συγκεκριμένους υπηρεσιακούς παράγοντες.

Σύμφωνα με την περιγραφή της, το επίμαχο αρχείο διέρρευσε το 2023 και μέσω διαδοχικών διαβιβάσεων έφτασε σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ενώ στη συνέχεια αποτέλεσε αντικείμενο αιτήματος από την Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα απέδωσε και στην αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σε περίπου 25.000 αποδέκτες την 1η Μαρτίου 2024, σημειώνοντας ότι οι μάρτυρες που εξετάστηκαν στο δικαστήριο κατέθεσαν πως δεν ήταν ψηφοφόροι της ΝΔ και συνεπώς δεν είχαν δώσει τα στοιχεία τους στο κόμμα.