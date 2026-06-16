Γερμανία: Μεγάλη επιχείρηση εκκένωσης στο Πότσνταμ – Πυροτεχνουργοί θα εξουδετερώσουν βόμβα του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου

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Μεγάλη επιχείρηση εκκένωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στο Πότσνταμ της Γερμανίας, καθώς χιλιάδες πολίτες αναγκάστηκαν να αφήσουν τα σπίτια τους προκειμένου οι αρχές να εξουδετερώσουν μια βόμβα 250 κιλών από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Περίπου 6.500 κάτοικοι, που ζουν στη περιοχή αυτή, κλήθηκαν να την εκκενώσουν μέχρι τις 8:30 π.μ. (09:30 ώρα Ελλάδας) σήμερα το πρωί. Μέλη των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων πήγαν πόρτα-πόρτα για να ελέγξουν αν έχουν φύγει όλοι, σύμφωνα με εκπρόσωπο της δημοτικής αρχής της πόλης.

Bombenentschärfung in Potsdam: 6500 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen – Hauptbahnhof wird gesperrt. Die PNN berichten im Newsblog https://t.co/jBzwvsElP1 — pnn.de (@PNN_de) June 16, 2026



Η κυκλοφορία των τρένων στον κύριο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης έχει διακοπεί.

Ζώνη αποκλεισμού με ακτίνα 700 μέτρων έχει δημιουργηθεί γύρω από την αμερικανικής κατασκευής βόμβα που βρέθηκε στη διάρκεια οικοδομικών εργασιών στο κέντρο της πόλης.

Ο πυροτεχνουργός Μάικ Σβίτσκε δήλωσε πως περιμένει ότι η επιχείρηση για την εξουδετέρωση της βόμβας θα διαρκέσει από 30 λεπτά ως μία ώρα.

Δεν είναι ασυνήθιστο να ανακαλύπτονται στη Γερμανία πυρομαχικά του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου που δεν έχουν εκραγεί, ακόμα και πάνω από 80 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου.

Οι βόμβες ανακαλύπτονται συνήθως στη διάρκεια κατασκευαστικών εργασιών και μερικές φορές το αποτέλεσμα είναι μεγάλες επιχειρήσεις απομάκρυνσης των κατοίκων.