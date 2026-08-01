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Λάρισα: Καταδίωξη στο κέντρο της πόλης – Άφησε τα κλειδιά στο αυτοκίνητο και του το έκλεψαν

Ένας οδηγός στη Λάρισα άφησε τα κλειδιά στη μίζα του αυτοκινήτου του μετά τα μεσάνυχτα, με αποτέλεσμα την κλοπή του οχήματος από έναν επιτήδειο. Ακολούθησε αστυνομική καταδίωξη στο κέντρο της πόλης, η οποία οδήγησε στην ακινητοποίηση του αυτοκινήτου και τη σύλληψη του δράστη, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο κέντρο της Λάρισας, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 31/07, οδηγός άφησε τα κλειδιά στη μίζα και το αυτοκίνητό του εκλάπη μέσα σε λίγα λεπτά.
  • Ο οδηγός του αυτοκινήτου ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει απίστευτη καταδίωξη στο κέντρο της Λάρισας.
  • Μετά από περίπου είκοσι λεπτά «κυνηγητού», η αστυνομία ακινητοποίησε το όχημα και συνέλαβε τον δράστη, δίχως ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (31/07), στο κέντρο της Λάρισας, ο οδηγός ενός αυτοκινήτου έκανε το… μοιραίο λάθος. Βγήκε από το ΙΧ του αφήνοντας το κλειδί στη μίζα!

Χρειάστηκαν μόλις λίγα λεπτά για έναν επιτήδειο κλέφτη, να το αντιληφθεί, να μπει στο αυτοκίνητο και να γίνει… «καπνός».

Όπως μεταδίδει το onlarissa.gr ο οδηγός του αυτοκινήτου ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στο κέντρο της πόλης, δίχως ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός κάποιου πεζού.

Παρά τη μεγάλη ταχύτητα και τους επικίνδυνους ελιγμούς, ο κλέφτης δεν κατάφερε να ξεφύγει από τους αστυνομικούς. Μετά από περίπου είκοσι λεπτά «κυνηγητού» η αστυνομία ακινητοποίησε το αυτοκίνητο και συνέλαβε τον δράστη.

 

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