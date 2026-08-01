Λάρισα: Καταδίωξη στο κέντρο της πόλης – Άφησε τα κλειδιά στο αυτοκίνητο και του το έκλεψαν

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Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (31/07), στο κέντρο της Λάρισας, ο οδηγός ενός αυτοκινήτου έκανε το… μοιραίο λάθος. Βγήκε από το ΙΧ του αφήνοντας το κλειδί στη μίζα!

Χρειάστηκαν μόλις λίγα λεπτά για έναν επιτήδειο κλέφτη, να το αντιληφθεί, να μπει στο αυτοκίνητο και να γίνει… «καπνός».

Όπως μεταδίδει το onlarissa.gr ο οδηγός του αυτοκινήτου ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στο κέντρο της πόλης, δίχως ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός κάποιου πεζού.

Παρά τη μεγάλη ταχύτητα και τους επικίνδυνους ελιγμούς, ο κλέφτης δεν κατάφερε να ξεφύγει από τους αστυνομικούς. Μετά από περίπου είκοσι λεπτά «κυνηγητού» η αστυνομία ακινητοποίησε το αυτοκίνητο και συνέλαβε τον δράστη.