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Σε κατάσταση συναγερμού Αττική και Εύβοια – Πρόβλεψη για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας προβλέπει ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 5) για Αττική και Εύβοια σήμερα Σάββατο 01/08. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 4) προβλέπεται για την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν ενέργειες που προκαλούν πυρκαγιά και να ειδοποιούν την Πυροσβεστική στο 199 σε περίπτωση ανάγκης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, για σήμερα Σάββατο 01/08, προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για Αττική και Εύβοια.
  • Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου.
  • Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για σήμερα Σάββατο 01/08, προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5)  για Αττική και Εύβοια.

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ΧΑΡΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου.

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Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, ενώ σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

 

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