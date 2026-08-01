Φθιώτιδα: Διακοπή κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας έπειτα από τροχαίο με 2 φορτηγά

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Σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας (ΠΑΘΕ), και στα δύο ρεύματα, προχώρησε η Αστυνομία λόγω εκτροπής και ανατροπής φορτηγών στο ύψος της 123ης χιλιομετρικής θέσης, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη εκτρέπεται από την 115η χιλιομετρική θέση, στο ύψος του Κάστρου. Παράλληλα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας από την 125η χιλιομετρική θέση, στην περιοχή του Μαρτίνου.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού είναι σε εξέλιξη από τους άνδρες της Πυροσβεστικής.

Αναγνώστης του enikos.gr που βρισκόταν στο σημείο κατέγραψε τα πλάνα, όπου φαίνονται δεκάδες οδηγοί να έχουν σταματήσει ενώ η μία από τις δύο νταλίκες φαίνεται να έχει παραδοθεί στις φλόγες.