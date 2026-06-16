Πιερρακάκης: Παρατείνεται έως 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο – Παράταση και για τα υβριδικά ΙΧ

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η προθεσμία για τη ρύθμιση για τα δάνεια του ελβετικού φράγκου, όπως είπε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Kυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά.

«Έχουμε 14.000 δανειολήπτες που έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης, η ρύθμιση πιάνει και θα δοθεί μια παράταση με το τρέχον νομοσχέδιο. Η ρύθμιση δεν θα αλλάξει. Το ζήτημα το συζητούσαμε εδώ και πολλά χρόνια, υπάρχει και κούρεμα, και μια αντιμετώπιση ανάλογα με το επίπεδο του εισοδήματος. Η ρύθμιση ήταν σωστή και θα δοθεί περισσότερος χρόνος, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου» ανέφερε.

Τα δάνεια του Νόμου Κατσέλη, η προκαταβολή των ελεύθερων επαγγελματιών και ο 13ος-14ος μισθός

Για την απόφαση για το νόμο Κατσέλη και την πιθανή προσαρμογή επιτοκίων, που ζητεί η αντιπολίτευση ο κ. Πιερρακάκης είπε: «Βιάστηκε η αντιπολίτευση, είναι μια περίπλοκη απόφαση. Τα στελέχη του ΥΠΟΙΚ μελετούν σε βάθος την απόφαση, πιθανότατα στην αντιπολίτευση δεν την έχουν διαβάσει. Η απόφαση του Αρείου Πάγου θα εφαρμοστεί, η συζήτηση είναι ο τρόπος εφαρμογής, είμαστε στη μελέτη της απόφασης, υπάρχει μεγάλη περιπτωσιολογία. Θα βρούμε τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογής της».

Για τη ΔΕΘ και την προκαταβολή των ελεύθερων επαγγελματιών και τον 13ο-14ο μισθό σχολίασε πως «ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει με το οικονομικό επιτελείο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ο δημοσιονομικός χώρος ήταν 1,76 δισ. ευρώ πέρυσι, ενώ η επαναφορά της 13ης σύνταξης κόστιζε 2,5 δισ. ευρώ. Μιλάμε επί πραγματικών δεδομένων, ο κόσμος έχει κουραστεί να ακούει το ευκταίο, το επιθυμητό. Χρειαζόμαστε πραγματικές τοποθετήσεις με πραγματικά δεδομένα, με ποσά. Το ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα για την αντιπολίτευση είναι λεπτομέρεια, αλλά όχι για τον κόσμο».

Τα υβριδικά οχήματα

Τέλος μίλησε για τα υβριδικά οχήματα. «Στο νομοσχέδιο υπάρχει πρόβλεψη για τα plug-in ηλεκτρικά, με σύνδεση με την κοινή λογική», σημείωσε και πρόσθεσε «θα παρατείνουμε για ακόμα 6 μήνες το καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50-75% στα υβριδικά και αυτό αφορά και όσα έχουν αγοραστεί το τελευταίο 6μηνο και δεν έχουν ταξινομηθεί, προκειμένου να μην υπάρξει αιφνιδιασμός. Από 1/1/2027 θα ισχύει έκπτωση 50% για τα plug-in αυτοκίνητα».