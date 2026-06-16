Γεωργιάδης για τον θάνατο νοσηλεύτριας στο Ναύπλιο: «Δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρομά που αγωνιούσαν για το παιδί τους»

Ανάρτηση για τον θάνατο της νοσηλεύτριας στο Ναύπλιο έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Σημειώνεται ότι η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος σε ανακοίνωση κατήγγειλε ότι η γυναίκα «δεν άντεξε την πίεση», έπειτα από ένταση και φασαρία που προκλήθηκε από Ρομά συγγενείς ενός τραυματισμένου σε τροχαίο 10χρονου παιδιού. Περιστατικό που κλήθηκε να διαχειριστεί μεταξύ άλλων και η άτυχη νοσηλεύτρια.

Ωστόσο, ο Άδωνις Γεωργιάδης στην ανάρτησή του αρχικά αναπαράγει τη δήλωση του προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Ναυπλίου, Βασίλη Μπαβέλλα, σύμφωνα με την οποία:

«Το περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλεύτριας μας και τους Ρομά και τους συγγενείς τους που έκαναν φασαρία δεν σχετίζονται, όπως γράφτηκε χθες. Δεν ήταν επιθετικοί, όμως φώναζαν και έκλαιγαν, γιατί είχαν ένα 8 χρόνο παιδί αναίσθητο μαζί τους και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Δεν είχε πεθάνει όμως. Είναι γεγονός ότι ένα έκτακτο περιστατικό μπορεί να ζορίσει τον νοσηλευτή. Όμως η αλήθεια είναι ότι η νοσηλεύτρια μας δεν έπρεπε να είναι εκείνη την ώρα στο ΤΕΠ γιατί δεν εφημερεύαμε χθες».

Ο υπουργός Υγείας πρόσθεσε ότι «ερεύνησα το περιστατικό και δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρομά που βρίσκονταν εκεί και αγωνιούσαν για το παιδί τους. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας προς εργαζόμενούς μας, περιστατικά τέτοιας φύσεως έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες. Συλλυπητήρια στην οικογένειά της».