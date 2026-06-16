Γεωργιάδης για τον θάνατο νοσηλεύτριας στο Ναύπλιο: «Δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρομά που αγωνιούσαν για το παιδί τους»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έκανε ανάρτηση για τον θάνατο νοσηλεύτριας στο Ναύπλιο από ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας, διαψεύδοντας ότι το περιστατικό συνδέεται με επιθετική συμπεριφορά Ρομά. Παραθέτοντας τη δήλωση του προέδρου των εργαζομένων του νοσοκομείου, Βασίλη Μπαβέλλα, ο υπουργός ανέφερε ότι οι Ρομά αγωνιούσαν για το τραυματισμένο παιδί τους και δεν ήταν επιθετικοί.

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Ο Άδωνις Γεωργιάδης
Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στις νέες εφαρμογές του συστήματος υγείας Πηγή:Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έκανε ανάρτηση για τον θάνατο νοσηλεύτριας στο Ναύπλιο από ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας, περιστατικό που ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ συνέδεσε με ένταση από Ρομά συγγενείς τραυματισμένου παιδιού.
  • Ο κ. Γεωργιάδης, μετά από έρευνα, τόνισε ότι «δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρομά που βρίσκονταν εκεί και αγωνιούσαν για το παιδί τους» και πως «δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας προς εργαζόμενούς μας».
  • Αναπαράγοντας τη δήλωση του προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Ναυπλίου, Βασίλη Μπαβέλλα, διευκρινίζεται ότι «Το περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλεύτριας μας και τους Ρομά… δεν σχετίζονται».

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Ανάρτηση για τον θάνατο της νοσηλεύτριας στο Ναύπλιο έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Σημειώνεται ότι η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας.

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Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος σε ανακοίνωση κατήγγειλε ότι η γυναίκα «δεν άντεξε την πίεση», έπειτα από ένταση και φασαρία που προκλήθηκε από Ρομά συγγενείς ενός τραυματισμένου σε τροχαίο 10χρονου παιδιού. Περιστατικό που κλήθηκε να διαχειριστεί μεταξύ άλλων και η άτυχη νοσηλεύτρια.

Ωστόσο, ο Άδωνις Γεωργιάδης στην ανάρτησή του αρχικά αναπαράγει τη δήλωση του προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Ναυπλίου, Βασίλη Μπαβέλλα, σύμφωνα με την οποία:

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«Το περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλεύτριας μας και τους Ρομά και τους συγγενείς τους που έκαναν φασαρία δεν σχετίζονται, όπως γράφτηκε χθες. Δεν ήταν επιθετικοί, όμως φώναζαν και έκλαιγαν, γιατί είχαν ένα 8 χρόνο παιδί αναίσθητο μαζί τους και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Δεν είχε πεθάνει όμως. Είναι γεγονός ότι ένα έκτακτο περιστατικό μπορεί να ζορίσει τον νοσηλευτή. Όμως η αλήθεια είναι ότι η νοσηλεύτρια μας δεν έπρεπε να είναι εκείνη την ώρα στο ΤΕΠ γιατί δεν εφημερεύαμε χθες».

Ο υπουργός Υγείας πρόσθεσε ότι «ερεύνησα το περιστατικό και δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρομά που βρίσκονταν εκεί και αγωνιούσαν για το παιδί τους. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας προς εργαζόμενούς μας, περιστατικά τέτοιας φύσεως έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες.  Συλλυπητήρια στην οικογένειά της».

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