Τραμπ: «Θα κάνω ό,τι μπορώ» για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Συναντήθηκε κατ’ ιδίαν με Ζελένσκι και Μακρόν

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από τη Σύνοδο Κορυφής της G7 στην Εβιάν-λε-Μπαίν της Γαλλίας, δήλωσε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για τον πόλεμο στην Ουκρανία και ότι η Ρωσία πρέπει να κάνει μια συμφωνία. Επίσης, προειδοποίησε το Ιράν για την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ υπογράμμισε τη στροφή της προσοχής στην Ουκρανία.

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Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι «θα κάνω ό,τι μπορώ» για τον πόλεμο στην Ουκρανία, στέλνοντας μήνυμα προς το Κρεμλίνο, ότι «Η Ρωσία πρέπει να κάνει μια συμφωνία».
  • Στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της G7 στην Εβιάν-λε-Μπαίν, ο Τραμπ συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να συζητήσουν την οικοδόμηση ειρήνης και ασφάλειας.
  • Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράμμισε ότι επιθυμεί πλέον να επικεντρωθεί στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι το ζήτημα του Ιράν σύντομα θα ανήκει στο παρελθόν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας βρίσκεται η γαλλική πόλη Εβιάν-λε-Μπαίν, όπου η Σύνοδος Κορυφής της G7 εξελίσσεται σε ένα κρίσιμο πεδίο γεωπολιτικών διεργασιών.

G7: Η υποδοχή του Ζελένσκι από τον Μακρόν και το παρασκήνιο της συνάντησης – Ευρωπαϊκό «μέτωπο» για την Ουκρανία στο Εβιάν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας στο πλευρό του τους ηγέτες των ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη, επιχειρεί να επαναφέρει την προσοχή του στην Ουκρανία, την ώρα που οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η επικείμενη συμφωνία με το Ιράν αναδιαμορφώνουν τις ισορροπίες.

Σημειώνεται πως, ο Αμερικανός Πρόεδρος, από τη σύνοδο της G7, προειδοποίησε με πρωτοφανή αυστηρότητα το Ιράν, τονίζοντας ότι «θα γίνει πραγματική κόλαση» εις βάρος του, «εάν προσπαθήσει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

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Διάσκεψη για το μέλλον της Ουκρανίας

Την Τρίτη, ο Τραμπ και οι υπόλοιποι ηγέτες της G7 συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια κλειστή συνεδρίαση που διήρκεσε μία ώρα και 15 λεπτά.


Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο πώς θα «οικοδομηθεί η ειρήνη και η ασφάλεια για την Ουκρανία και την Ευρώπη», σύμφωνα με τους Γάλλους διοργανωτές της συνόδου κορυφής.

Το παρασκήνιο των επαφών με τον Ζελένσκι

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι είχε μια «πολύ καλή συνάντηση» με τον Ζελένσκι, ενώ συμπλήρωσε ότι οι δυο τους αναμένεται να συναντηθούν ξανά αργότερα μέσα στην ημέρα στο πλαίσιο της συνόδου της G7.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, καμία επίσημη διμερής συνάντηση με τον Ζελένσκι δεν περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα του Τραμπ.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Τραμπ πραγματοποίησε κατ’ ιδίαν συνάντηση, διάρκειας λίγο μικρότερης της μίας ώρας, με τον Ζελένσκι και τον Εμανουέλ Μακρόν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής στο Εβιάν.

Αν και δεν υπήρξε καμία απολύτως δημοσιογραφική κάλυψη της συγκεκριμένης συνάντησης, ο Ουκρανός Πρόεδρος ανάρτησε φωτογραφίες στην πλατφόρμα Χ, συνοδευόμενες από το μήνυμα «είναι σημαντικό να συντονίζουμε τις θέσεις μας».

Μήνυμα στον Πούτιν: «Η Ρωσία πρέπει να κάνει μια συμφωνία»

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Τραμπ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς το Κρεμλίνο, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ηγέτη την περασμένη Κυριακή.

«Η Ρωσία πρέπει να κάνει μια συμφωνία», δήλωσε.

«Χάνουν τόσους πολλούς στρατιώτες, από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έχει να συμβεί κάτι παρόμοιο», είπε αναφερόμενος στις απώλειες και των δύο πλευρών.

Στροφή από το Ιράν στην Ουκρανία

Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράμμισε ότι επιθυμεί πλέον να επικεντρωθεί στην Ουκρανία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι το ζήτημα του Ιράν σύντομα θα ανήκει στο παρελθόν και θα έχει ξεπεραστεί («back in the rear view mirror»).


Παρά το γεγονός ότι υποβάθμισε τον άμεσο αντίκτυπο που έχει ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία για τις ίδιες τις ΗΠΑ, ο Τραμπ εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον αριθμό των θυμάτων.

«Όλο αυτό το πράγμα είναι γελοίο», ανέφερε ο Τραμπ. «Οπότε, ναι, πρόκειται να κάνω ό,τι μπορώ».

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