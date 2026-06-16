Τραμπ: «Θα κάνω ό,τι μπορώ» για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Συναντήθηκε κατ’ ιδίαν με Ζελένσκι και Μακρόν

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Στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας βρίσκεται η γαλλική πόλη Εβιάν-λε-Μπαίν, όπου η Σύνοδος Κορυφής της G7 εξελίσσεται σε ένα κρίσιμο πεδίο γεωπολιτικών διεργασιών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας στο πλευρό του τους ηγέτες των ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη, επιχειρεί να επαναφέρει την προσοχή του στην Ουκρανία, την ώρα που οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η επικείμενη συμφωνία με το Ιράν αναδιαμορφώνουν τις ισορροπίες.

Σημειώνεται πως, ο Αμερικανός Πρόεδρος, από τη σύνοδο της G7, προειδοποίησε με πρωτοφανή αυστηρότητα το Ιράν, τονίζοντας ότι «θα γίνει πραγματική κόλαση» εις βάρος του, «εάν προσπαθήσει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Διάσκεψη για το μέλλον της Ουκρανίας

Την Τρίτη, ο Τραμπ και οι υπόλοιποι ηγέτες της G7 συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια κλειστή συνεδρίαση που διήρκεσε μία ώρα και 15 λεπτά.



Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο πώς θα «οικοδομηθεί η ειρήνη και η ασφάλεια για την Ουκρανία και την Ευρώπη», σύμφωνα με τους Γάλλους διοργανωτές της συνόδου κορυφής.

Το παρασκήνιο των επαφών με τον Ζελένσκι

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι είχε μια «πολύ καλή συνάντηση» με τον Ζελένσκι, ενώ συμπλήρωσε ότι οι δυο τους αναμένεται να συναντηθούν ξανά αργότερα μέσα στην ημέρα στο πλαίσιο της συνόδου της G7.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, καμία επίσημη διμερής συνάντηση με τον Ζελένσκι δεν περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα του Τραμπ.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Τραμπ πραγματοποίησε κατ’ ιδίαν συνάντηση, διάρκειας λίγο μικρότερης της μίας ώρας, με τον Ζελένσκι και τον Εμανουέλ Μακρόν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής στο Εβιάν.

Αν και δεν υπήρξε καμία απολύτως δημοσιογραφική κάλυψη της συγκεκριμένης συνάντησης, ο Ουκρανός Πρόεδρος ανάρτησε φωτογραφίες στην πλατφόρμα Χ, συνοδευόμενες από το μήνυμα «είναι σημαντικό να συντονίζουμε τις θέσεις μας».

It is always important to coordinate positions.

____ Завжди важливо координувати позиції. 🇺🇦🇺🇸 pic.twitter.com/pkaU9WTx8e — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 16, 2026

Μήνυμα στον Πούτιν: «Η Ρωσία πρέπει να κάνει μια συμφωνία»

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Τραμπ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς το Κρεμλίνο, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ηγέτη την περασμένη Κυριακή.

«Η Ρωσία πρέπει να κάνει μια συμφωνία», δήλωσε.

«Χάνουν τόσους πολλούς στρατιώτες, από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έχει να συμβεί κάτι παρόμοιο», είπε αναφερόμενος στις απώλειες και των δύο πλευρών.

Στροφή από το Ιράν στην Ουκρανία

Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράμμισε ότι επιθυμεί πλέον να επικεντρωθεί στην Ουκρανία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι το ζήτημα του Ιράν σύντομα θα ανήκει στο παρελθόν και θα έχει ξεπεραστεί («back in the rear view mirror»).

⚡️ Trump says Iran is no longer the main focus — Ukraine is now the priority https://t.co/gGAWJ6T2AD pic.twitter.com/FfFoLUhOo5 — NEXTA (@nexta_tv) June 16, 2026



Παρά το γεγονός ότι υποβάθμισε τον άμεσο αντίκτυπο που έχει ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία για τις ίδιες τις ΗΠΑ, ο Τραμπ εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον αριθμό των θυμάτων.

«Όλο αυτό το πράγμα είναι γελοίο», ανέφερε ο Τραμπ. «Οπότε, ναι, πρόκειται να κάνω ό,τι μπορώ».