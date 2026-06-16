Να μ’ αγαπάς: Η Φωτεινή γεννά πρόωρα

Το νέο επεισόδιο της σειράς «Να μ’ αγαπάς» παρουσιάζει την πρόωρη γέννα της Φωτεινής, προκαλώντας αγωνία αλλά και χαρά στην οικογένεια. Ο Ορφέας επιστρέφει εσπευσμένα για να βρεθεί δίπλα στη Φωτεινή και το παιδί τους, ενώ το πένθος για τον χαμό του Μάκη εξακολουθεί να βαραίνει τους πάντες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Φωτεινή μεταφέρεται εσπευσμένα στο μαιευτήριο μετά την πρόωρη γέννα της, με τον γιατρό να ανακοινώνει τα ευχάριστα νέα ότι η ίδια και το μωρό είναι καλά.
  • Ο Ορφέας επιστρέφει εσπευσμένα για να βρεθεί δίπλα στην Φωτεινή και το παιδί τους, με την επανένωση να συνοδεύεται από αναφορές στον Μάκη.
  • Εν μέσω του πένθους για τον χαμό του Μάκη, η γέννηση του παιδιού φέρνει φως μέσα στο σκοτάδι των τελευταίων ημερών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Νέο επεισόδιο της σειράς «Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00. Ο Ορφέας επιστρέφει εσπευσμένα για να βρεθεί δίπλα στην Φωτεινή και το παιδί τους…

Το πένθος για τον άδικο χαμό του Μάκη εξακολουθεί να βαραίνει τους πάντες, όμως η ζωή επιμένει να προχωρά.

Η Φωτεινή μεταφέρεται εσπευσμένα στο μαιευτήριο μετά την πρόωρη γέννα της και η αγωνία όλων κορυφώνεται.

Η Ζωή, ο Λευτέρης, η Άννα, ο Άγγελος και οι υπόλοιποι περιμένουν με κομμένη την ανάσα έξω από το χειρουργείο, μέχρι που ο γιατρός τους ανακοινώνει τα ευχάριστα νέα: η Φωτεινή και το μωρό είναι καλά. Η γέννηση του παιδιού φέρνει φως μέσα στο σκοτάδι των τελευταίων ημερών.

Ο Ορφέας ενημερώνεται και επιστρέφει εσπευσμένα για να βρεθεί δίπλα στη γυναίκα και το παιδί του. Η συγκινητική επανένωσή του με την οικογένεια συνοδεύεται από αναφορές στον Μάκη, που δεν πρόλαβε να γνωρίσει την ανιψιά του.

Ο Θεόφιλος και η Νικαίτη φτάνουν επίσης στο μαιευτήριο, προσπαθώντας να διαχειριστούν τη χαρά της νέας ζωής και τον πόνο της πρόσφατης απώλειας.

Δες το trailer:

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