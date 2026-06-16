Γυναικοκτονία στη Δράμα: «Μου είχε πει “είμαι χαρούμενη που έφυγε από το σπίτι”», λέει γιατρός της 45χρονης

Μαρτυρίες ρίχνουν φως στο δράμα που εκτυλίχθηκε στη Δράμα, όπου μία 45χρονη γυναίκα έπεσε νεκρή από τις μαχαιριές του εν διαστάσει συζύγου της. Η νέα γυναικοκτονία έχει παγώσει την τοπική κοινωνία και έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η 45χρονη είχε ζητήσει από τον 50χρονο δράστη και αυτόχειρα να χωρίσουν, αλλά εκείνος δεν το δεχόταν. Το ζευγάρι των αστυνομικών ήταν σε διάσταση εδώ και έξι μήνες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα είχε ζητήσει και δύο φορές απόσπαση εκτός Δράμας.

Μία φυσικοθεραπεύτρια, όπου έκανε θεραπείες η 45χρονη τον περασμένο μήνα, αποκαλύπτει ότι η γυναίκα ήταν χαρούμενη και ήρεμη που έφυγε από το σπίτι τους ο 50χρονος.

«Εγώ είμαι φυσικοθεραπεύτρια και ερχόταν εκεί που δουλεύω ως ασθενής, 10 συνεδρίες έκανε. Μου είχε πει “είμαι χαρούμενη, ήρεμη που έφυγε από το σπίτι”. Αυτό έγινε 21 Μαΐου. Μου είχε πει ότι ξεκίνησε και ψυχολόγο μέσω skype. Δεν μου ανέφερε για κακοποίηση», τόνισε η γιατρός στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

«Λέω “τον φοβάσαι;”. Λέει “όχι δεν θα μου κάνει κακό”. Ήταν σίγουρη ότι δεν θα της κάνει ποτέ κακό. Έψαχνε κάποιον να μιλήσει, αυτό κατάλαβα», πρόσθεσε η ίδια.

Όπως αναφέρει η φυσικοθεραπεύτρια, η γυναίκα ήθελε να χωρίσει απ’ όταν το κορίτσι τους ήταν 40 ημερών, «δηλαδή 20 χρόνια δεν ήταν καλά. Έμεινε έγκυος και παντρεύτηκαν. Αυτή πήγαινε ψυχολόγο και λέει, “βρήκα τη δύναμη να φύγω”. Βρήκε την δύναμη αλλά δεν την άφηνε. Θα βγαίναμε για καφέ αλλά δεν προλάβαμε. Λέω “θα ξανακάνεις τη ζωή σου” μου λέει “δεν με ενδιαφέρει, απλά θέλω να είμαι ήρεμη“. Δηλαδή δεν είχε σκοπό και να χωρίσει να κάνει σχέση απ’ ότι κατάλαβα», τόνισε.

Μάρτυρες περιγράφουν την 45χρονη, που δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της, ως μία γλυκιά και ήσυχη γυναίκα.

Το χρονικό της γυναικοκτονίας

Το έγκλημα διαπράχθηκε την Δευτέρα (15/6), στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού όπου διέμεναν, με τον δράστη να χτυπά με σιδερολοστό την 45χρονη και στη συνέχεια να την μαχαιρώνει οκτώ φορές.

Ο 16χρονος γιος του ζευγαριού ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη και χρειάζεται βοήθεια. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Δράμας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς, κατέληξε στα τραύματά της.

Λίγη ώρα αργότερα η αστυνομία έλαβε κλήση από πολίτη που ανέφερε ότι είδε ένα αυτοκίνητο σταθμευμένο και στο εσωτερικό του έναν άνδρα, πιθανόν νεκρό. Οι ένστολοι διαπίστωσαν πως επρόκειτο για τον 50χρονο συνάδελφό τους, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Ο δράστης δεν άφησε σημείωμα που να εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την πράξη. Σημειώνεται ότι σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροτομής.

Ψυχολόγος της αστυνομίας προσφέρει βοήθεια στα παιδιά της οικογένειας, τον 16χρονο και την κόρη τους, που είναι φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη.