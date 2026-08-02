Εξαιρετικά δυσμενείς οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες με ριπές που φτάνουν τα 70 χλμ. στην Αττικοβοιωτία – Τι προβλέπει το Αστεροσκοπείο

Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι, αν και έχουν εξασθενήσει τις τελευταίες ώρες, φαίνεται να μην έχουν συντελέσει στην ομαλοποίηση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών που παραμένουν εξαιρετικά δυσμενείς, δυσκολεύοντας το έργο της πυρόσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη Νότια Βοιωτία, εξαπλώθηκε στην Αττική και εξελίσσεται για τρίτη ημέρα…

Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ/ΕΕΑ (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) κατά τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 02/08, οι βόρειοι/βορειοδυτικοί άνεμοι αναμένεται να παραμείνουν ενισχυμένοι στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς με μέσες εντάσεις 30-40 χλμ./ώρα (5-6 μποφόρ) και ριπές έως 60-70 χλμ./ώρα.

Πότε θα καλυτερέψει η κατάσταση…

Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από τις απογευματινές ώρες και κυρίως τις βραδινές ώρες σε μέσες εντάσεις έως 20-30 χλμ./ώρα (4-5 μποφόρ), όπως διακρίνεται και σε ακόλουθη ομάδα προγνωστικών χαρτών (τα μαύρα σύμβολα υποδηλώνουν τις τοποθεσίες των θερμών σημείων της πυρκαγιάς της Δυτικής Αττικής με βάση δορυφορικά δεδομένα τις πρωινές ώρες της Κυριακής 02.08).

Αναμένεται νέα ενίσχυση των ανέμων…

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 03/08 αναμένεται εκ νέου ενίσχυση των ανέμων στην ευρύτερη περιοχή της δασικής πυρκαγιάς με μέσες εντάσεις 25-35 χλμ./ώρα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η υγρασία των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων θα υποχωρήσει ελαφρώς σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες λόγω των ελαφρώς υψηλότερων θερμοκρασιών που αναμένονται.