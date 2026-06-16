Αερομαχίες ελληνικών – τουρκικών μαχητικών ανάμεσα σε Χίο – Λέσβο

Σκληρές αερομαχίες ελληνικών και τουρκικών μαχητικών και αναχαιτίσεις ανάμεσα από Χίο και Λέσβο, με τους Τούρκους να παραβιάζουν συστηματικά τον Εθνικό Εναέριο Χώρο.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Συγκεκριμένα, 4 τουρκικά F-16, εκ των οποίων τα 2 οπλισμένα, παραβίασαν τον Εθνικό Εναέριο Χώρο, με την Πολεμική Αεροπορία να απαντά ακαριαία απογειώνοντας 6 οπλισμένα μαχητικά, τα οποία προχώρησαν σε μαζικές αναχαιτίσεις των τουρκικών μαχητικών.

Επί μία ώρα, από τις 2 μέχρι τις 3 η ένταση χτύπησε κόκκινο, με τα τουρκικά μαχητικά να παραβιάζουν 6 φορές τον Εθνικό Εναέριο Χώρο.

Αυτά συμβαίνουν ενώ υποτίθεται ότι από την Δευτέρα 15 Ιουνίου έχει τεθεί σε εφαρμογή το μνημόνιο Παπούλια – Γιλμάζ του 1987, σύμφωνα με το οποίο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οι δύο χώρες απέχουν από προκλήσεις, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, όσο δηλαδή διαρκεί η τουριστική περίοδος.