Αερομαχίες ελληνικών – τουρκικών μαχητικών ανάμεσα σε Χίο – Λέσβο

Σκληρές αερομαχίες ελληνικών και τουρκικών μαχητικών και αναχαιτίσεις σημειώθηκαν ανάμεσα από Χίο και Λέσβο, με τους Τούρκους να παραβιάζουν συστηματικά τον Εθνικό Εναέριο Χώρο. Τέσσερα τουρκικά F-16 παραβίασαν τον ΕΕΧ έξι φορές επί μία ώρα, παρά την υποτιθέμενη εφαρμογή του μνημονίου Παπούλια – Γιλμάζ του 1987.

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Πολιτική

F16 grecque
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σκληρές αερομαχίες ελληνικών και τουρκικών μαχητικών και αναχαιτίσεις σημειώθηκαν ανάμεσα από Χίο και Λέσβο, με τους Τούρκους να παραβιάζουν συστηματικά τον Εθνικό Εναέριο Χώρο.
  • Συγκεκριμένα, 4 τουρκικά F-16, εκ των οποίων τα 2 οπλισμένα, παραβίασαν τον Εθνικό Εναέριο Χώρο, με την Πολεμική Αεροπορία να απαντά ακαριαία απογειώνοντας 6 οπλισμένα μαχητικά για μαζικές αναχαιτίσεις.
  • Οι αερομαχίες συμβαίνουν ενώ έχει τεθεί σε εφαρμογή το μνημόνιο Παπούλια – Γιλμάζ του 1987, το οποίο προβλέπει αποχή από προκλήσεις κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Σκληρές αερομαχίες ελληνικών και τουρκικών μαχητικών και αναχαιτίσεις ανάμεσα από Χίο και Λέσβο, με τους Τούρκους να παραβιάζουν συστηματικά τον Εθνικό Εναέριο Χώρο.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Συγκεκριμένα, 4 τουρκικά F-16, εκ των οποίων τα 2 οπλισμένα, παραβίασαν τον Εθνικό Εναέριο Χώρο, με την Πολεμική Αεροπορία να απαντά ακαριαία απογειώνοντας 6 οπλισμένα μαχητικά, τα οποία προχώρησαν σε μαζικές αναχαιτίσεις των τουρκικών μαχητικών.

Επί μία ώρα, από τις 2 μέχρι τις 3 η ένταση χτύπησε κόκκινο, με τα τουρκικά μαχητικά να παραβιάζουν 6 φορές τον Εθνικό Εναέριο Χώρο.

Αυτά συμβαίνουν ενώ υποτίθεται ότι από την Δευτέρα 15 Ιουνίου έχει τεθεί σε εφαρμογή το μνημόνιο Παπούλια – Γιλμάζ του 1987, σύμφωνα με το οποίο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οι δύο χώρες απέχουν από προκλήσεις, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, όσο δηλαδή διαρκεί η τουριστική περίοδος.

 

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