Αεροδιακομιδή 40χρονου ναυτικού με Super Puma στο νοσοκομείο Χανίων

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία αεροδιακομιδή 40χρονου ναυτικού από εμπορικό πλοίο που έπλεε νότια της Κρήτης στο Νοσοκομείο Χανίων. Η μεταφορά έγινε με Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος και τη συνεργασία του ΕΚΑΒ, και ο ναυτικός υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις στο Γ.Ν Χανίων.

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Το Super Puma που μετέφερε τον 40χρονο ναυτικό
Ο εργαζόμενος υποβάλλεται σε σειρά ιατρικών εξετάσεων στο νοσοκομείο Χανίων Πηγή: Ert News
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε αεροδιακομιδή 40χρονου ναυτικού στο Νοσοκομείο Χανίων.
  • Η μεταφορά του αλλοδαπού ναυτικού έγινε με Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, υπό τον συντονισμό του Λιμενικού Σώματος και τη συνεργασία του ΕΚΑΒ.
  • Ο ασθενής υποβάλλεται σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η αεροδιακομιδή, 40χρονου ναυτικού στο Νοσοκομείο Χανίων. Η μεταφορά του αλλοεθνούς άνδρα, ο οποίος εργάζεται σε εμπορικό πλοίο το οποίο έπλεε νότια της Κρήτης, έγινε με Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος και την συνεργασία του ΕΚΑΒ.

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Ο ασθενής υποβάλλεται σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις (κλινικές, εργαστηριακές, απεικονιστικές) στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν Χανίων.

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