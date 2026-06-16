Αεροδιακομιδή 40χρονου ναυτικού με Super Puma στο νοσοκομείο Χανίων

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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η αεροδιακομιδή, 40χρονου ναυτικού στο Νοσοκομείο Χανίων. Η μεταφορά του αλλοεθνούς άνδρα, ο οποίος εργάζεται σε εμπορικό πλοίο το οποίο έπλεε νότια της Κρήτης, έγινε με Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος και την συνεργασία του ΕΚΑΒ.

Ο ασθενής υποβάλλεται σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις (κλινικές, εργαστηριακές, απεικονιστικές) στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν Χανίων.