Παναθηναϊκός: Νέος τεχνικός διευθυντής ο Στέφανος Κοτσόλης

Ο Στέφανος Κοτσόλης αναλαμβάνει επίσημα καθήκοντα Τεχνικού Διευθυντή στον Παναθηναϊκό, διαδεχόμενος τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, ο οποίος γίνεται τεχνικός σύμβουλος

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Αθλητισμός

Στέφανος Κοτσόλης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Στέφανος Κοτσόλης άλλαξε και επίσημα καθήκοντα στον Παναθηναϊκό, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Τεχνικού Διευθυντή.
  • Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, που είχε μέχρι πρότινος τη θέση, αναλαμβάνει τον ρόλο του τεχνικού συμβούλου.
  • Παράλληλα, ο Γιάκουμπ Νέστρουπ έχει διαδεχθεί τον Ράφα Μπενίτεθ στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, στο πλαίσιο των ευρύτερων αλλαγών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ο Στέφανος Κοτσόλης άλλαξε και επίσημα καθήκοντα στον Παναθηναϊκό με τον παλαίμαχο τερματοφύλακα να αναλαμβάνει τον ρόλο του Τεχνικού Διευθυντή, που είχε μέχρι πρότινος ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του τεχνικού συμβούλου.

Ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στην ομάδα. Ήδη ο Γιάκουμπ Νέστρουπ έχει διαδεχθεί τον Ράφα Μπενίτεθ στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, ενώ παράλληλα υπάρχουν αλλαγές και στο διοικητικό κομμάτι του συλλόγου, με τον Στέφανο Κοτσόλη να αναβαθμίζεται σε Τεχνικό Διευθυντή θέση που είχε μέχρι πρότινος ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει ότι ο Στέφανος Κοτσόλης αναλαμβάνει καθήκοντα τεχνικού διευθυντή της ομάδας».

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