Παναθηναϊκός: Νέος τεχνικός διευθυντής ο Στέφανος Κοτσόλης

Ο Στέφανος Κοτσόλης άλλαξε και επίσημα καθήκοντα στον Παναθηναϊκό με τον παλαίμαχο τερματοφύλακα να αναλαμβάνει τον ρόλο του Τεχνικού Διευθυντή, που είχε μέχρι πρότινος ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του τεχνικού συμβούλου.

Ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στην ομάδα. Ήδη ο Γιάκουμπ Νέστρουπ έχει διαδεχθεί τον Ράφα Μπενίτεθ στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, ενώ παράλληλα υπάρχουν αλλαγές και στο διοικητικό κομμάτι του συλλόγου, με τον Στέφανο Κοτσόλη να αναβαθμίζεται σε Τεχνικό Διευθυντή θέση που είχε μέχρι πρότινος ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει ότι ο Στέφανος Κοτσόλης αναλαμβάνει καθήκοντα τεχνικού διευθυντή της ομάδας».