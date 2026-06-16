Φωτιά σε οικοπεδικό χώρο στον Μαραθώνα

Φωτιά εκδηλώθηκε σε ξηρά χόρτα, σε έναν οικοπεδικό χώρο στον Μαραθώνα. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σπεύδουν στο σημείο, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά πριν λάβει διαστάσεις.

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Πυροσβεστικό, Πυροσβεστική - Pyrosvestiki - Pirosvestiko, Pirosvestiki - Fotia
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε ξηρά χόρτα, σε οικοπεδικό χώρο.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Μαραθώνα.
  • Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά πριν αυτή λάβει διαστάσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε ξηρά χόρτα, σε οικοπεδικό χώρο στον Μαραθώνα.

Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά πριν αυτή λάβει διαστάσεις.

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