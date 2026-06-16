Φωτιά σε οικοπεδικό χώρο στον Μαραθώνα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε ξηρά χόρτα, σε οικοπεδικό χώρο στον Μαραθώνα.

Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά πριν αυτή λάβει διαστάσεις.