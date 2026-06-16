Τραμπ: «Δεν βιαζόμαστε» για το ουράνιο του Ιράν – Ανοιχτό το ενδεχόμενο έγκρισης συμφωνίας από το Κογκρέσο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Νέες δηλώσεις για το Ιράν και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η Ουάσινγκτον σκοπεύει να καταστρέψει το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, ενώ παράλληλα εμφανίστηκε θετικός στο ενδεχόμενο να αποσταλεί ενδεχόμενη συμφωνία με την Τεχεράνη στο Κογκρέσο για έγκριση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι περισσότερες αραβικές χώρες θα μπορούσαν να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ, αποκαθιστώντας σχέσεις με το Ισραήλ, αναφέρει το Al Jazeera.

«Δεν υπάρχει βιασύνη» για το εμπλουτισμένο ουράνιο

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να ανακτήσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο που βρίσκεται θαμμένο σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις οι οποίες δέχθηκαν επιθέσεις.

Ωστόσο, τόνισε ότι δεν υπάρχει επείγουσα ανάγκη να γίνει αυτό άμεσα.

«Όταν το αποκτήσουμε, θα το καταστρέψουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η Ουάσινγκτον δεν επιδιώκει να κρατήσει το πυρηνικό υλικό.

«Δεν θέλουμε να το πάρουμε, θέλουμε να το καταστρέψουμε. Έχουμε ήδη άφθονο», δήλωσε.

Ανοιχτός σε έγκριση συμφωνίας από το Κογκρέσο

Ερωτηθείς αν θα εξέταζε το ενδεχόμενο να αποστείλει μια πιθανή συμφωνία με το Ιράν στο Κογκρέσο για αναθεώρηση, ο Τραμπ απάντησε ότι δεν το είχε σκεφτεί έως τώρα, αλλά εμφανίστηκε θετικός.

«Δεν το είχα καν σκεφτεί, αλλά θα το κάνω. Θα τη στείλω στο Κογκρέσο», είπε.

«Ποιος δεν θα την ενέκρινε; Μου αρέσει η ιδέα. Στείλτε τη στο Κογκρέσο, παρακαλώ», πρόσθεσε.

Βλέπει διεύρυνση των Συμφωνιών του Αβραάμ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την εκτίμηση ότι περισσότερα αραβικά και μεσανατολικά κράτη θα μπορούσαν να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ και να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ.

«Θα το ήθελα πολύ», απάντησε όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα νέων συμμετοχών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αντιπαράθεση με το Ιράν αποτελούσε έως σήμερα βασικό εμπόδιο για μια τέτοια εξέλιξη.

«Πιστεύω ότι τώρα θα μπουν όλοι», δήλωσε.

Η στάση της Σαουδικής Αραβίας

Παρά τις εκτιμήσεις του Τραμπ, χώρες όπως η Σαουδική Αραβία έχουν επανειλημμένα ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθενται να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ χωρίς τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Η θέση αυτή παραμένει βασικό σημείο τριβής στις διπλωματικές προσπάθειες για περαιτέρω επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ στη Μέση Ανατολή.