Γυναικοκτονία στη Δράμα: «Την απείλησε με γεμάτο όπλο ενώ κοιμόταν, πριν από δύο εβδομάδες» – Τι αποκαλύπτει ο θείος της 45χρονης

Αποκαλυπτική είναι η μαρτυρία του θείου της 45χρονης, η οποία δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της, χθες, στη Δράμα.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο θείος της γυναίκας, πριν από δύο εβδομάδες, ο δράστης την είχε απειλήσει με γεμάτο όπλο, την ώρα που κοιμόταν. Η 45χρονη δεν κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές και πήγε στην αδελφή της για να μείνει.

Ο θείος της 45χρονης προέτρεψε όσες γυναίκες αντιμετωπίζουν ενδοοικογενειακή βία να το καταγγέλλουν στις αρμόδιες αρχές.

Η 45χρονη Αντιγόνη δέχτηκε τουλάχιστον οκτώ μαχαιριές από τον 50χρονο δράστη και στη συνέχεια αυτόχειρα. Σήμερα αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

«Την κάρφωσε ενώ κοιμόταν»

Σύμφωνα με τον θείο της δέχθηκε τα μοιραία χτυπήματα ενώ κοιμόταν. «Την κάρφωσε ενώ κοιμόταν», είπε χαρακτηριστικά.

«Προτού δύο εβδομάδες, επιτέθηκε στην ανιψιά μου ενώ κοιμόταν με το πιστόλι γεμάτο και την απείλησε. Η ανιψιά μου έφυγε άρον-άρον και έτρεξε και πήγε στην αδελφή της», τόνισε ο συγγενής της γυναίκας και πρόσθεσε: «Έπρεπε να πάει στην Αστυνομία, στην Υπηρεσία».

«Οι γυναίκες να τα καταγγέλλετε, να μην τους αφήνετε, τα κοπρόσκυλα», κατέληξε στις δηλώσεις του.

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«Μου είχε πει “είμαι χαρούμενη που έφυγε από το σπίτι”», λέει γιατρός της 45χρονης

Μαρτυρίες ρίχνουν φως στο δράμα που εκτυλίχθηκε στη Δράμα, όπου μία 45χρονη γυναίκα έπεσε νεκρή από τις μαχαιριές του εν διαστάσει συζύγου της. Η νέα γυναικοκτονία έχει παγώσει την τοπική κοινωνία και έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η 45χρονη είχε ζητήσει από τον 50χρονο δράστη και αυτόχειρα να χωρίσουν, αλλά εκείνος δεν το δεχόταν. Το ζευγάρι των αστυνομικών ήταν σε διάσταση εδώ και έξι μήνες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα είχε ζητήσει και δύο φορές απόσπαση εκτός Δράμας.

Μία φυσικοθεραπεύτρια, όπου έκανε θεραπείες η 45χρονη τον περασμένο μήνα, αποκαλύπτει ότι η γυναίκα ήταν χαρούμενη και ήρεμη που έφυγε από το σπίτι τους ο 50χρονος.

«Εγώ είμαι φυσικοθεραπεύτρια και ερχόταν εκεί που δουλεύω ως ασθενής, 10 συνεδρίες έκανε. Μου είχε πει “είμαι χαρούμενη, ήρεμη που έφυγε από το σπίτι”. Αυτό έγινε 21 Μαΐου. Μου είχε πει ότι ξεκίνησε και ψυχολόγο μέσω skype. Δεν μου ανέφερε για κακοποίηση», τόνισε η γιατρός στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

«Λέω “τον φοβάσαι;”. Λέει “όχι δεν θα μου κάνει κακό”. Ήταν σίγουρη ότι δεν θα της κάνει ποτέ κακό. Έψαχνε κάποιον να μιλήσει, αυτό κατάλαβα», πρόσθεσε η ίδια.

Όπως αναφέρει η φυσικοθεραπεύτρια, η γυναίκα ήθελε να χωρίσει απ’ όταν το κορίτσι τους ήταν 40 ημερών, «δηλαδή 20 χρόνια δεν ήταν καλά. Έμεινε έγκυος και παντρεύτηκαν. Αυτή πήγαινε ψυχολόγο και λέει, “βρήκα τη δύναμη να φύγω”. Βρήκε την δύναμη αλλά δεν την άφηνε. Θα βγαίναμε για καφέ αλλά δεν προλάβαμε. Λέω “θα ξανακάνεις τη ζωή σου” μου λέει “δεν με ενδιαφέρει, απλά θέλω να είμαι ήρεμη“. Δηλαδή δεν είχε σκοπό και να χωρίσει να κάνει σχέση απ’ ότι κατάλαβα», τόνισε.

Μάρτυρες περιγράφουν την 45χρονη, που δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της, ως μία γλυκιά και ήσυχη γυναίκα.