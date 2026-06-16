Γρεβενά: Συνελήφθη 34χρονος για την αρπαγή ανήλικης – Εντοπίστηκαν μαζί στη Νάουσα

Οι αστυνομικές αρχές στα Γρεβενά διερευνούν υπόθεση αρπαγής ανήλικης, μετά τον εντοπισμό μιας 15χρονης μαζί με έναν 34χρονο στη Νάουσα. Ο 34χρονος συνελήφθη κατόπιν καταγγελίας της μητέρας της ανήλικης και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαστικής αρχής, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

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Υπόθεση αρπαγής ανήλικης απασχολεί τα τελευταία 24ωρα τις αστυνομικές αρχές στα Γρεβενά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η 15χρονη εντοπίστηκε μαζί με έναν 34χρονο στη Νάουσα, ύστερα από καταγγελία που έκανε η μητέρα της ανήλικης, κάτοικος Γρεβενών.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Γρεβενών προχώρησαν στη σύλληψη του 34χρονου, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες με την προανάκριση να βρίσκεται σε εξέλιξη και τις αρχές να συλλέγουν στοιχεία, προκειμένου να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

 

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