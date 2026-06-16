Γρεβενά: Συνελήφθη 34χρονος για την αρπαγή ανήλικης – Εντοπίστηκαν μαζί στη Νάουσα

Υπόθεση αρπαγής ανήλικης απασχολεί τα τελευταία 24ωρα τις αστυνομικές αρχές στα Γρεβενά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η 15χρονη εντοπίστηκε μαζί με έναν 34χρονο στη Νάουσα, ύστερα από καταγγελία που έκανε η μητέρα της ανήλικης, κάτοικος Γρεβενών.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Γρεβενών προχώρησαν στη σύλληψη του 34χρονου, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες με την προανάκριση να βρίσκεται σε εξέλιξη και τις αρχές να συλλέγουν στοιχεία, προκειμένου να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.