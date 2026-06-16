Debate Καιρίδη – Γιαννούλη στον Realfm 97,8: Τι είπαν για ελληνοτουρκικά, ακρίβεια και δημοσκοπήσεις

Οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Καιρίδης και Χρήστος Γιαννούλης διασταύρωσαν τα ξίφη τους, στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα. Στο επίκεντρο του debate βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, τα ελληνοτουρκικά, τα θέματα διαφθοράς, η ακρίβεια, καθώς τα σενάρια συνεργασιών, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία στις εκλογές.

Τα ελληνοτουρκικά

Ο κ. Καιρίδης, ερωτηθείς εάν τα ελληνοτουρκικά θα βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας το επόμενο διάστημα και στην πορεία προς τις εκλογές, είπε: «Αναμφίβολα τα ελληνοτουρκικά ενδιαφέρουν τον κόσμο. Το βλέπω σε κάθε επαφή που κάνω με τους πολίτες της περιφέρειάς μου στη Βόρεια Αθήνα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Είναι, και δικαιολογημένα, το εθνικό θέμα. Από εκεί και πέρα, ελπίζω να μην γίνουν αντικείμενο μικροκομματικής εκμετάλλευσης και εθνικολαϊκιστικής σπέκουλα – το οποίο θα είναι λάθος -γιατί βλέπω κάποιους πολιτικούς επιχειρηματίες, οι οποίοι αδημονούν να κακομεταχειριστούν το θέμα. Είναι πολύ σοβαρό. Πολιτικοί επιχειρηματίες που επιχειρούν δηλαδή να υφαρπάξουν την ψήφο του ελληνικού λαού δημιουργώντας στρεβλώσεις και ψυχώσεις».

Ο βουλευτής της ΝΔ διευκρίνισε ότι μιλάει γενικά, για το κλίμα το οποίο δημιουργείται, και δεν «φωτογραφίζει» τον Αντώνη Σαμαρά, σημειώνοντας ότι η πάγια δική του ανησυχία, είναι για το εσωτερικό μέτωπο και όχι τόσο για το εξωτερικό, παρά τα προβλήματα που έχουμε με την Τουρκία. «Νομίζω ότι χρειάζεται μεγάλη σοβαρότητα στο εσωτερικό μέτωπο. Βλέπω διάφορες δηλώσεις που δεν βοηθούν. Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα το ζήτημα της Τουρκίας, για την οποιαδήποτε μικροπολιτική σπέκουλα» είπε.

«Με όλο το σεβασμό στους πρώην πρωθυπουργούς, τους οποίους και εγώ ακούω με μεγάλη προσοχή, θα έλεγα ότι δεν ήμουν εγώ αυτός που επέλεξε ως υπουργούς Εξωτερικών ο ένας την Ντόρα Μπακογιάννη και ο άλλος τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Έχω αυτή την κακή συνήθεια να θυμάμαι και να μιλάω με στοιχεία και γεγονότα και να βλέπω κάποιες αντιφάσεις και παραδοξότητες» ανέφερε σε άλλο σημείο ο κ. Καιρίδης.

«Η πιο σκληρή κριτική για τα εθνικά ζητήματα, για την συμπεριφορά της Τουρκίας που έχει ασκηθεί, είναι από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς της ΝΔ και προέδρους του κόμματος, τον κ. Καραμαλή και τον κ. Σαμαρά. Εγώ εκπροσωπώντας τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, θεωρώ ότι στο εσωτερικό μέτωπο, το να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι και να υπάρχουν πολύ περισσότερα που γίνονται και δεν λέγονται, παρά να λέγονται περισσότερα που στο τέλος δεν γίνονται, είναι πιο σημαντικό για τα συμφέροντα της χώρας μας» τόνισε ο κ. Γιαννούλης, ενώ αναφερόμενος και στο επικείμενο τουρκικό νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, σημείωσε: «Κοινός τόπος πιστεύω ότι πρέπει να είναι οι χαμηλοί τόνοι και η εθνική συνεννόηση να είναι το βασικό όπλο και εργαλείο μας σε αυτή την υπόθεση».

Για τη διαφθορά και τις πολεοδομίες

Περνώντας στην πολιτική επικαιρότητα, ο κ. Καιρίδης, ρωτήθηκε, εάν το δίλημμα εντιμότητα ή διαφθορά που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας το βράδυ της Δευτέρας από τη Νίκαια, μπορεί να κυριαρχήσει στην αντιπαράθεση των κομμάτων ενόψει των εκλογών.

«Θα το επιχειρήσει φαντάζομαι, ελλείψει επιχειρημάτων για το μέλλον της χώρας. Είναι μια ατζέντα ακροδεξιά αυτή. Άλλοι την έχουν υιοθετήσει, όπως και το αρχηγικό του κόμματος του, δεν συνάδει με τις πολιτικές παραδόσεις της Αριστεράς. Είναι κάτι απολύτως προσωποκεντρικό, βασισμένο στο χάρισμα του ηγέτη, και παραπέμπει σε άλλα κομματικά φαινόμενα. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός είναι ο Αλέξης Τσίπρας και έτσι θα πορευτεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί εμείς οι ίδιοι για τα οποιαδήποτε φαινόμενα διαφθοράς, τα οποία, ως επί το πλείστον, έχουν να κάνουν με χρόνιες παθογένειες» είπε ο κ. Καιρίδης, αναφερόμενος και στο πρόσφατο κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες που αποκαλύφθηκε.

«Είχαμε μείνει άφωνοι πριν από κάποια χρόνια, όταν σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις του ο Κώστας Σημίτης είχε χαρακτηρίσει τη διαφθορά ως φυσικό φαινόμενο. Ερχόμαστε στο σήμερα και στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού που παρακολούθησα (σ.σ. στο Ενώπιος Ενωπίω). Σας άκουσα επίμονα να θέτετε το ερώτημα στον κ. Μητσοτάκη, για το θέμα σχετικά με τις διαχρονικές παθογένειες και όλα αυτά, σε κάθε τι που έχει διαστάσεις διαφθοράς, διασπάθισης εθνικών ή κοινοτικών πόρων και εκείνος να επικαλείται διαρκώς τις παθογένειες. Και να ρωτάτε. Μα, ύστερα από 7 χρόνια να βρισκόμαστε στο σημείο 0 για τη δημόσια διοίκηση; Να μην πάω στα πολιτικά πρόσωπα γιατί υπάρχει κίνδυνος να θεωρηθούμε πολιτικοί επιχειρηματίες από τον κ. Καιρίδη… Όποιος λέει την αλήθεια σε αυτή την χώρα είναι τοξικός ή μπορεί να καταστεί ύποπτος.

Στη δημόσια διοίκηση, στο επιτελικό κράτος, στο κράτος των αρίστων, στο διοικητικό μοντέλο που έχει ως ναυαρχίδα το Μέγαρο Μαξίμου. 7 χρόνια, 0 αποτέλεσμα. Και έρχονται και σκάνε στην πλάτη της ελληνικής κοινωνίας και της οικονομίας γιατί η διαφθορά παράγει και κοινωνικές ανισότητες. Αδικεί εκατομμύρια Έλληνες, καταστρατηγεί συνταγματικό δικαίωμα ότι είμαστε όλοι ίσοι, απέναντι στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις αυτού του τόπου και πάντα ανατρέχουμε στο παρελθόν να δικαιολογήσουμε το παρόν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα» τόνισε ο Χρήστος Γιαννούλης, συμπληρώνοντας ότι «καλό θα είναι να θέλουμε να διεκδικήσουμε με κομματικό εγωϊσμό τα συμφέροντα των παρατάξεων μας, αλλά πιστεύω ότι απομακρυνόμαστε από την αντίληψη που έχει ο κόσμος ότι κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να αλλάξει άμεσα».

Κληθείς να σχολιάσει γιατί δεν έγιναν μεγάλες τομές σε θέματα του βαθέος κράτους κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης, απάντησε: «Θέλω να θυμίσω -όχι ως δικαιολογία- ότι μέσα σε 4,5 χρόνια έγιναν πράγματα που είχαν το emergency της φτωχοποιημένης Ελλάδας, της χώρας που είχε χάσει ένα μεγάλο κομμάτι της εθνικής κυριαρχίας, λόγω της δημοσιονομικής άσφυξίας και της χρεοκοπίας, που δεν είναι καλό παράδειγμα σύγκρισης για όσα συμβαίνουν 7 χρόνια, με μία κυβέρνηση που βρήκε και δημοσιονομικό χώρο και μία πιο ήρεμη χώρα».

Ο κ Καιρίδης, αφού σχολίασε πως ο κ. Γιαννούλης, αντιμετωπίζει ένα παράδοξο και μία αντίφαση, λόγω του διαχωρισμού που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος «από τη μία προσπαθεί να υπερασπιστεί τα 5,5 χρόνια και από την άλλη απαξιώνει όλους τους συνεργάτες αυτά τα 5,5 χρόνια», υποστήριξε ότι η ψηφιοποίηση έχει άρει την διαφθορά σε μία σειρά από τομείς.

«Σήμερα ο κόσμος δεν συναλλάσσεται με τις εφορίες, γίνονται όλα αυτοματοποιημένα. Δεν συναλλάσσεται με τον ΕΦΚΑ, βγαίνουν οι συντάξεις μέσα σε 1-2 μήνες και δεν χρειάζεται το γρηγορόσημο για τα 4 και τα 5 χρόνια. Έχουν γίνει πολλά βήματα. Θεωρώ ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το πολεοδομικό είναι το μεγάλο στοίχημα από εδώ και στο εξής. Στο πολεοδομικό είμαι πάρα πολύ αυστηρός, λόγω του ότι είμαστε στο 2026 και δεν ξέρουμε πού μπορούμε να χτίσουμε και τι. Αλλά μπαίνει επιτέλους μια τάξη. Η πρόταση δεν ήρθε τώρα, αλλά εδώ και έξι μήνες για τη μεταφορά στο κτηματολόγιο και την ηλεκτρονικοποίηση όλων αυτών. Ήταν στους Δήμους, δεν ανήκει στην κεντρική κυβέρνηση η αρμοδιότητα των πολεοδομιών και τώρα έρχεται στο κτηματολόγιο. Η πολιτική ευθύνη βαραίνει εμάς όμως, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και τα 7 χρόνια μας βαραίνουν. Για αυτό είμαστε στο 23,3% στην πρόθεση ψήφου της ALCO. Είναι τα 7 χρόνια. Αλλά κοιτάξτε και εσείς που είσαστε στο 1%», τόνισε.

Δημοσκοπήσεις και εκλογές

Ερωτηθείς ο κ. Καιρίδης για την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία της ΝΔ, είπε: «Τα πράγματα είναι λίγο-πολύ ξεκάθαρα, με βάση τις δημοσκοπήσεις. Δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα και επειδή το πρώτο κόμμα είναι μακράν πρώτο και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, οτιδήποτε και αν γίνει την επόμενη μέρα, δεν μπορεί παρά να έχει κορμό του την ΝΔ, στην απευκταία περίπτωση που δεν λάβουμε την αυτοδυναμία η οποία θεωρώ ότι είναι η βέλτιστη λύση».

«Άρα θα πρέπει να τοποθετηθούν τα κόμματα, και δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ πήρε μια αυτοκαταστροφική, αυτοκτονική απόφαση, να πάει ενάντια στην παράδοσή του, στην ιστορία του, σε αυτό που είναι, δηλαδή όχι ένα κόμμα διαμαρτυρίας» ανέφερε, εκτιμώντας πως το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να βάλει όρους και προϋποθέσεις, ακόμα και για την ηγεσία.

«Έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία δεν δίνει προοπτική κυβερνησιμότητας και αυτό νομίζω θα μετρήσει εν τέλει στα διλήμματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα αναδείξουμε και θα το λέμε διαρκώς. Πώς μπορεί να δώσει προοπτική κυβερνησιμότητας ο Τσίπρας όταν συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο στους ίδιους τους δικούς του; Εάν ακούσετε στους διαδρόμους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ή των κομματιών του ΣΥΡΙΖΑ, το τι λένε για τον Αλέξη Τσίπρα, θα πείτε ότι αυτοί δεν μπορούν μεταξύ τους να ομονοήσουν, θα ομονοήσουν για τη χώρα; Νομίζω δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια», συνέχισε ο κ. Καιρίδης, ο οποίος χαρακτήρισε ντροπή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, «που ανέδειξε ο λαός ως αξιωματική αντιπολίτευση, εν τέλει να αυτοκαταργείται για να λειτουργήσει επικουρικά για ένα κόμμα το οποίο είναι εκτός βουλής και ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί».

Απαντώντας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ τάχθηκε υπέρ μίας πραγματικής συμπόρευσης με ένα ενιαίο ενωτικό ψηφοδέλτιο. «Κρατούν την αυτοτέλεια τα κόμματα, σχηματίζουν ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, το οποίο αν κόψει πρώτο το νήμα, μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Αυτό είναι που ίσως τρομάζει τη ΝΔ και το Μητσοτάκη. Εγώ θα συμπαραταχθώ με όρους αξιοπρέπειας, ολοκληρώνοντας την θητεία μου με το τέλος της παρούσας βουλής. Δεν πρόκειται να μπω σε καμία λίστα αναμονής για οτιδήποτε, αλλά αν προκύψει αυτό που περιγράφω, θα βάλω όλες μου τις δυνάμεις»,

Αντιπαράθεση για την ακρίβεια

Σχετικά με την ακρίβεια, ο κ. Καιρίδης ρωτήθηκε γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά στη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη ανάγκης ή του ΕΦΚ στα καύσιμα. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ παραδέχθηκε ότι σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις η ακρίβεια είναι το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα των πολιτών, χωρίς αμφιβολία, ωστόσο σημείωσε ότι «δεν θεωρούμε ότι τα προσωρινά μέτρα είναι λύση, εμείς πιστεύουμε στις μόνιμες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, όπως κάναμε από το 2019 και μετά, και έτσι προχωράμε».

«Πώς γίνεται η μείωση του ΦΠΙΑ όταν κολυμπάει μερικά ναυτικά μίλια στα νησιά να είναι εργαλείο για την αντιμετώπιση της αισχροκέδειας και όχι της ακρίβειας, ενώ στην ηπειρωτική χώρα εξαυλώνεται και δεν αποφασίζει η κυβέρνηση να το επεκτείνει. Και επίσης ποιος θα μου εξηγήσει γιατί καθυστερεί το άμεσο άνοιγμα 10.000 κλειστών σπιτιών, έτσι ώστε να μπουν περισσότερα σπίτια στην αγορά, να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και να πέσουν τα ενοίκια; Αυτές τις δύο απορίες φοβάμαι δεν θα μας τις λύσει ποτέ, ακόμα και προεκλογικά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και είναι και η απάντηση για το ότι υπάρχει πολιτικός δόλος για να μην συμβαίνει το αυτονόητο. Αυτά που σας περιγράφω είναι εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν τα εφηύρε καμία σέχτα, καμία οργάνωση μελών του ΣΥΡΙΖΑ ή της ΕΛΑΣ. Είναι μέτρα ευρωπαϊκού χαρακτήρα και εμείς εδώ κάνουμε ότι δεν υπάρχουν» υπογράμμισε ο κ. Γιαννούλης, με τον κ. Καιρίδη να απαντά ότι «όταν η κυβέρνηση επιχειρεί να διευκολύνει τους ιδιοκτήτες για να βγάλουν τα σπίτια τους στην αγορά, μας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν προστατεύουμε τους ενοικιαστές».