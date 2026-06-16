Θεσσαλονίκη: Δίωξη σε 63χρονο καθηγητή που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση 8χρονης σε πάρκο

Ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ασκήθηκε σε βάρος ενός 63χρονου, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας (15/6), ύστερα από καταγγελία ότι παρενόχλησε σεξουαλικά μία 8χρονη σε πάρκο των Συκεών, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 63χρονος, που, σύμφωνα με πληροφορίες είναι καθηγητής στον ιδιωτικό τομέα, παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Η καταγγελία

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το περιστατικό συνέβη, χθες το μεσημέρι, όταν η ανήλικη, με καταγωγή από τη Νιγηρία, ζήτησε από τον 63χρονο να χρησιμοποιήσει το κινητό του τηλεφώνου, προκειμένου να επικοινωνήσει με τους γονείς της, καθώς είχε ξεχάσει τα κλειδιά του σπιτιού της.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας φέρεται να θώπευσε την ανήλικη. Εκείνη τη στιγμή, η 8χρονη βρισκόταν στο πάρκο μαζί με τη μεγαλύτερη αδελφή της, ενώ το περιστατικό φαίνεται πως έγινε αντιληπτό και από παρευρισκόμενους.

Κατά τη διαδικασία της προανάκρισης, ο 63χρονος αρνήθηκε την κατηγορία.