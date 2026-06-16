Θεσσαλονίκη: Δίωξη σε 63χρονο καθηγητή που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση 8χρονης σε πάρκο

Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε 63χρονο καθηγητή, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση 8χρονης σε πάρκο των Συκεών. Ο άνδρας φέρεται να θώπευσε την ανήλικη όταν εκείνη ζήτησε να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό του, ενώ ο ίδιος αρνείται την κατηγορία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δίωξη ασκήθηκε σε 63χρονο καθηγητή στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη ύστερα από καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση 8χρονης σε πάρκο.
  • Το περιστατικό συνέβη όταν η 8χρονη ζήτησε από τον 63χρονο να χρησιμοποιήσει το κινητό του τηλεφώνου. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας φέρεται να θώπευσε την ανήλικη.
  • Ο 63χρονος παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αρνούμενος την κατηγορία κατά τη διάρκεια της προανάκρισης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ασκήθηκε σε βάρος ενός 63χρονου, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας (15/6), ύστερα από καταγγελία ότι παρενόχλησε σεξουαλικά μία 8χρονη σε πάρκο των Συκεών, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 63χρονος, που, σύμφωνα με πληροφορίες είναι καθηγητής στον ιδιωτικό τομέα, παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Η καταγγελία

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το περιστατικό συνέβη, χθες το μεσημέρι, όταν η ανήλικη, με καταγωγή από τη Νιγηρία, ζήτησε από τον 63χρονο να χρησιμοποιήσει το κινητό του τηλεφώνου, προκειμένου να επικοινωνήσει με τους γονείς της, καθώς είχε ξεχάσει τα κλειδιά του σπιτιού της.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας φέρεται να θώπευσε την ανήλικη. Εκείνη τη στιγμή, η 8χρονη βρισκόταν στο πάρκο μαζί με τη μεγαλύτερη αδελφή της, ενώ το περιστατικό φαίνεται πως έγινε αντιληπτό και από παρευρισκόμενους.

Κατά τη διαδικασία της προανάκρισης, ο 63χρονος αρνήθηκε την κατηγορία.

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