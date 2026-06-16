Στο στάδιο των αιτημάτων η δίκη για τα Τέμπη – Αποβλήθηκαν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι

Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη εισήλθε στο στάδιο υποβολής αιτημάτων από τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας, μετά την ολοκλήρωση των νομιμοποιήσεων. Το δικαστήριο δέχθηκε τις δηλώσεις συγγενών θυμάτων, τραυματιών και του Ελληνικού δημοσίου, ενώ απέβαλε τους Δικηγορικούς Συλλόγους και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Τα πρώτα αιτήματα αφορούν τη διαβίβαση πρακτικών για την υπόθεση του πρώην υπουργού Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή και την προσκόμιση εγγράφου επικοινωνίας μεταξύ του πρώην υπουργού Κώστα Κυρανάκη και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την απόφαση του δικαστηρίου να αναμένεται αύριο.

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Το δικαστήριο αποφάσισε σήμερα (15/6/2026)  να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις συγγενών θυμάτων, τραυματιών, του Ελληνικού δημοσίου
Το δικαστήριο απέβαλε τους Δικηγορικούς Συλλόγους και το σωματείο Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης Πηγή: ΑΠΕ  
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη εισήλθε στο στάδιο υποβολής αιτημάτων, με το δικαστήριο να δέχεται τις δηλώσεις συγγενών θυμάτων, τραυματιών και του Ελληνικού δημοσίου.
  • Το δικαστήριο απέβαλε τους Δικηγορικούς Συλλόγους και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, ενώ τα πρώτα αιτήματα αφορούσαν τη διαβίβαση πρακτικών στον ανακριτή του Αρείου Πάγου για τον κ. Καραμανλή.
  • Η εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη των αιτημάτων, με την απόφαση να αναμένεται αύριο, ενώ η εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τόνισε ότι δεν έλαβαν “καμία εντολή από υπουργό”.

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Στο στάδιο της υποβολής αιτημάτων από τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας, εισήλθε η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των νομιμοποιήσεων.

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Υπενθυμίζεται ότι το δικαστήριο αποφάσισε σήμερα (15/6/2026)  να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις συγγενών θυμάτων, τραυματιών, του Ελληνικού δημοσίου, που στρέφεται μόνο κατά των κατηγορουμένων, τριών σταθμαρχών και του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος και οι δηλώσεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Το δικαστήριο απέβαλε τους Δικηγορικούς Συλλόγους και το σωματείο Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Τα πρώτα αιτήματα που υποβλήθηκαν σήμερα αφορούσαν την διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στον ανακριτική του Αρείου Πάγου, που διερευνά την υπόθεση του πρώην υπουργού Μεταφορών κ. Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή, για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος στην υπόθεση των Τεμπών και την προσκόμιση του εγγράφου επικοινωνίας μεταξύ του πρώην υπουργού Μεταφορών κ. Κώστα Κυρανάκη και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την παράσταση του Ελληνικού δημοσίου.

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Η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθούν και τα δύο αιτήματα, ενώ η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται αύριο. Πριν την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης η εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που παρίσταται για το Ελληνικό δημόσιο, δήλωσε πως δεν κρύβεται κάποια σκοπιμότητα στην δήλωση του δημοσίου τονίζοντας, παράλληλα, πως δεν έλαβαν «καμία εντολή από υπουργό», παρά μόνο από την πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για να δηλώσουν την παράσταση.

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