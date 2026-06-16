Τραμπ: «Αδειάζει» τον Νετανιάχου για τον Λίβανο και προτείνει τη Συρία ως λύση για τη Χεζμπολάχ – «Θα κάνουν καλύτερη δουλειά»

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Στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής της G7 στη Γαλλία βρίσκεται η ιστορική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να πραγματοποιεί διαδοχικές συναντήσεις με ξένους ηγέτες για να γεφυρώσει τις διαφορές που προκάλεσε ο πρόσφατος πόλεμος με τους βασικούς συμμάχους της Ουάσινγκτον.

Μετά τις δηλώσεις για το Ιράν και τις διαβεβαιώσεις του για την Ουκρανία, η προσοχή του στράφηκε και στις σχέσεις του με το Ισραήλ, καθώς εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της στρατηγικής του Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λίβανο.

Ο Τραμπ όχι μόνο κατηγόρησε το Ισραήλ για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και λουτρό αίματος που απειλούν τη μεγάλη συμφωνία με την Τεχεράνη, αλλά κατέθεσε και μια ανατρεπτική πρόταση: να αναλάβει η Συρία την εξουδετέρωση της Χεζμπολάχ.

Έντονη δυσφορία για τους χειρισμούς του Ισραήλ

Στο περιθώριο των συναντήσεων της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε ανοιχτά τη βαθιά του απογοήτευση για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εναντίον της υποστηριζόμενης από το Ιράν σιιτικής οργάνωσης στον Λίβανο, τονίζοντας ότι η κατάσταση αυτή ρίχνει βαριά σκιά στο διπλωματικό του επίτευγμα με το Ιράν.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Τραμπ δήλωσε: «Δεν είμαι ευχαριστημένος με τον τρόπο που το Ισραήλ έχει χειριστεί την κατάσταση με τον Λίβανο και με τη Χεζμπολάχ».

«Θα έπρεπε να είχαν ξεμπερδέψει μαζί τους πιο γρήγορα. Αυτό απλώς τραβάει για πάντα. Και όταν συμβαίνει αυτό, ρίχνει μια αρνητική σκιά στη μεγάλη συμφωνία. Και αυτή είναι η συμφωνία με το Ιράν».

Όταν ρωτήθηκε αν η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιβιώσει σε περίπτωση που το Ισραήλ εξαπολύσει νέα πλήγματα στον Λίβανο, ο Τραμπ απάντησε θετικά, λέγοντας χαρακτηριστικά «μπορεί».

Εξέφρασε, όμως, αμέσως μετά την έντονη απογοήτευσή του για το γεγονός ότι οι ισραηλινές επιχειρήσεις έχουν τραβήξει σε μάκρος με τεράστιο ανθρώπινο κόστος.

«Το Ισραήλ πολεμά τη Χεζμπολάχ πάρα πολύ καιρό, και πάρα πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται».

Το μήνυμα στον Νετανιάχου και το «καμπανάκι» για τη Βηρυτό

Αν και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ επέμεινε ότι εξακολουθεί να διατηρεί εξαιρετική σχέση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, δεν δίστασε να του ασκήσει δημόσια κριτική για την έλλειψη αυτοσυγκράτησης, φέρνοντας ως παράδειγμα μια πρόσφατη πολύνεκρη επιδρομή στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, η οποία, όπως είπε, «ήταν υπερβολική».

«Είχα μια εξαιρετική σχέση με τον Μπίμπι, αλλά τώρα ο Μπίμπι πρέπει να είναι πιο υπεύθυνος όσον αφορά τον Λίβανο», σημείωσε.

Παράλληλα, ο Τραμπ επέκρινε σφοδρά τις ισραηλινές τακτικές που ισοπεδώνουν αστικές περιοχές.

«Δεν χρειάζεται να γκρεμίζεις μια πολυκατοικία κάθε φορά που ψάχνεις κάποιον, επειδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτές τις πολυκατοικίες, και δεν είναι όλοι τους Χεζμπολάχ».

«Να αναλάβει η Συρία τη Χεζμπολάχ»

Βλέποντας ότι το Ισραήλ προσπαθεί εδώ και χρόνια να ηττηθεί η Χεζμπολάχ, ο Τραμπ προχώρησε σε μια ανατρεπτική πρόταση.

Δήλωσε ότι αν «το Ισραήλ δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά χωρίς να σκοτώσει όλο τον υπόλοιπο κόσμο», τότε «η Συρία θα κάνει τη δουλειά» ενάντια στη σιιτική οργάνωση.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έκανε τη συγκεκριμένη εισήγηση απευθείας στην ισραηλινή πλευρά, ποντάροντας στον νέο πρόεδρο της Συρίας, Αχμέντ Αλ Σάρα.

«Πρότεινα στο Ισραήλ να αφήσει τη Συρία να φροντίσει τη Χεζμπολάχ, επειδή για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, νομίζω ότι θα κάνουν καλύτερη δουλειά».

Αναφερόμενος μάλιστα στον Σύρο ηγέτη, τον οποίο χαρακτήρισε ως «έναν άνθρωπο που έβαλα εγώ εκεί», ο Τραμπ πρόσθεσε: «Δεν είναι πρόσκοπος, αλλά έχει κάνει καταπληκτική δουλειά στο να μαζέψει τα πράγματα, και είναι πολύ καλός με τη Χεζμπολάχ. Δεν τους συμπαθεί».

Η συνάντηση με τον εμίρη του Κατάρ και το «μέτωπο» του Ιράν

Ο Τραμπ πραγματοποίησε διμερείς συνομιλίες με τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι.

Οι δύο ηγέτες είχαν πολλά να συζητήσουν, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν αναμένεται να υπογράψουν επίσημα μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός αργότερα αυτή την εβδομάδα, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

«Θα είσαι πάντα φίλος μου», δήλωσε ο Τραμπ κατά την έναρξη της διμερούς συνάντησης.

Ο Αλ Θάνι με τη σειρά του ευχαρίστησε τον Τραμπ για την ηγεσία του, προσθέτοντας ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν «είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία», αλλά απομένει ακόμη πολλή δουλειά να γίνει.

Σημειώνεται ότι η χερσόνησος του Κατάρ κλονίστηκε σοβαρά από τον τρίμηνο πόλεμο με το Ιράν.

Τα ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων στις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές του Κατάρ, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι θα χρειαστούν τρία έως πέντε χρόνια για να αποκατασταθούν οι αγωγοί υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που επλήγησαν.