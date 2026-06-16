Κύπρος: 15 πρόσωπα στο πόρισμα της Αρχής Διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία»

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Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρωί της Τρίτης (16/06) η λεπτομερής ανακοίνωση της Αρχής κατά της Διαφθοράς της Κύπρου για την έρευνα για το βιβλίο «Κράτος Μαφία». Στο πόρισμα αποδίδονται πιθανές ποινικές ευθύνες σε 15 φυσικά και νομικά πρόσωπα ανάμεσα στους οποίους και ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Σύμφωνα με το philenews.com, ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, Χάρης Πογιατζής, ενημέρωσε ήδη τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, για το πόρισμα της έρευνας.

Τα υπόλοιπα πρόσωπα για τα οποία γίνεται αναφορά στο πόρισμα της έρευνας θα λάβουν ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ

Όπως είχε ανακοινωθεί, η τελική έκθεση των τεσσάρων Λειτουργών Επιθεώρησης παραδόθηκε στην Αρχή σε ηλεκτρονική μορφή εντός της προθεσμίας που είχε τεθεί (30 Απριλίου, 2026).

Κατά τη διάρκεια της Έρευνας διεξήχθησαν συνολικά 214 συνεδρίες/ακροάσεις προς το σκοπό λήψεως μαρτυρίας ή τεκμηρίων, κατέθεσαν ως μάρτυρες 150 πρόσωπα, κατατέθηκαν τεκμήρια από 41 νομικά πρόσωπα και κυβερνητικά τμήματα, ενώ ο συνολικός αριθμός των τεκμηρίων που κατατέθηκαν ήταν 793.

Ο συνολικός αριθμός των σελίδων της Έκθεσης, μαζί με τα συνημμένα είναι περίπου 3000.

Αναλυτικά τα πρόσωπα και τα ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα:

(Α) ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 3 περιπτώσεις

(β) Κατάχρηση Εξουσίας (Κακούργημα), ως η Παράγραφος 58: 1

περίπτωση

(γ) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58 ή απόπειρα

διάπραξης ποινικού αδικήματος, ως η Παράγραφος 67: 3 περιπτώσεις

Σύνολο περιπτώσεων: 7

(Β) ΣΤΑΘΗΣ ΛΕΜΗΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΚΟΣ ΧΡ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ

(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση

(β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η

Παράγραφος 66: 1 περίπτωση

Σύνολο περιπτώσεων: 2

(Γ) ΦΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΚΟΣ

ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ

(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση

(β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η

Παράγραφος 66: 1 περίπτωση

Σύνολο περιπτώσεων: 2

(Δ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ

(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση

(β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η

Παράγραφος 66: 1 περίπτωση

Σύνολο περιπτώσεων: 2

(Ε) ΡΙΚΚΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, ΤΕΩΣ ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ

(α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58: 2

περιπτώσεις

Σύνολο περιπτώσεων: 2

(ΣΤ) ΧΑΡΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ, ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

(α) Δεκασμός δημόσιου λειτουργού, ως η Παράγραφος 59: 1 περίπτωση

(β) Συναλλαγές με αντιπροσώπους που υποδηλώνουν διαφθορά, ως η

Παράγραφος 60: 1 περίπτωση

(γ) Αθέμιτη κτήση περιουσιακού οφέλους, ως η Παράγραφος 61: 1

περίπτωση

Σύνολο περιπτώσεων: 3

(Ζ) Α. ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε

(α) Δεκασμός δημόσιου λειτουργού, ως η Παράγραφος 59: 1 περίπτωση

(β) Συναλλαγές με αντιπροσώπους που υποδηλώνουν διαφθορά, ως η

Παράγραφος 60: 1 περίπτωση

(γ) Ενεργός δωροδοκία οικείων δημόσιων αξιωματούχων και Εταιρική

Ευθύνη νομικού προσώπου, ως η Παράγραφος 65 και 64: 1 περίπτωση

Σύνολο περιπτώσεων: 3

(Η) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

(α) Συνωμοσία για ανατροπή της πορείας της δικαιοσύνης, ως η

Παράγραφος 62:1 περίπτωση

Σύνολο περιπτώσεων: 1

(Θ) ΝΤΜΙΤΡΙ ΡΙΜΠΟΛΟΒΛΕΦ

(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση

Σύνολο περιπτώσεων: 1

(Ι) ΑΝΔΡΕΑΣ Χ΄΄ΚΥΡΙΑΚΟΣ

(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση

Σύνολο περιπτώσεων: 1

(Κ) ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΑΪΚΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑΣ

(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση

(β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η

Παράγραφος 66: 1 περίπτωση

Σύνολο περιπτώσεων: 2

(Λ) ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΓΙΑΛΗΣ, ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58: 1

περίπτωση

Σύνολο περιπτώσεων: 1

(Μ) ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑ, ΤΕΩΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

(α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58 ή απόπειρα

διάπραξης ποινικού αδικήματος, ως η Παράγραφος 67: 1 περίπτωση

Σύνολο περιπτώσεων: 1

(Ν) ΕΥΑ ΡΩΣΣΙΔΟΥ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΤΕΩΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟ.Κ.Α.Σ

(α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58 ή απόπειρα

διάπραξης ποινικού αδικήματος, ως η Παράγραφος 67: 1 περίπτωση

(β) Παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, ως η Παράγραφος 68: 1

περίπτωση

Σύνολο περιπτώσεων: 2

(Ξ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ, ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

(α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58: 1

περίπτωση

Σύνολο περιπτώσεων: 1