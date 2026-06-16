Ιράν και Ομάν δεσμεύονται να τηρήσουν το Διεθνές Δίκαιο στα Στενά του Ορμούζ

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Τη δέσμευσή τους να τηρούν το Διεθνές Δίκαιο όσον αφορά τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ επανέλαβαν το Ιράν και το Ομάν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν.

Η εξέλιξη έρχεται καθώς ΗΠΑ και Ιράν προετοιμάζονται να υπογράψουν αργότερα μέσα στην εβδομάδα μνημόνιο κατανόησης.

Τηλεφωνική επικοινωνία των υπουργών Εξωτερικών

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ομανό ομόλογό του, Μπαντρ μπιν Χαμάντ Αλ Μπουσαΐντι.

Σύμφωνα με το Oman News Agency, οι δύο υπουργοί επανέλαβαν τη δέσμευση των χωρών τους «στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου σχετικά με την ασφαλή και ελεύθερη διέλευση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ».

Προσδοκίες για σταθερότητα στην περιοχή

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο πλευρές εξέφρασαν επίσης την ελπίδα ότι η επόμενη περίοδος θα χαρακτηρίζεται από σοβαρές διπλωματικές προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο, οι υπουργοί εξέφρασαν την προσδοκία για τη διαμόρφωση ενός «υποστηρικτικού και βιώσιμου περιβάλλοντος για μια αποτελεσματική και εποικοδομητική πολιτική και διπλωματική πορεία», με στόχο τη διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεγονός που καθιστά κρίσιμη τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή.