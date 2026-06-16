Νίκος Παππάς: «Ουδείς αναντικατάστατος» – Το πρώτο σχόλιο μετά την «καρατόμησή» του από τον Φάμελλο

Σε ριζικές αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε ο Σωκράτης Φάμελλος, καθώς ο Νίκος Παππάς παύει να είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόμματος. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εισηγήθηκε στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, να αναλάβουν Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανακοίνωσε επίσης ότι τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, αναλαμβάνει ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης (στη θέση του Κώστα Ζαχαριάδη), ο οποίος μέχρι σήμερα ήταν Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Φάμελλος ευχαρίστησε για τη συνεργασία και την προσφορά τους τον Κώστα Ζαχαριάδη και τον Νίκο Παππά.

Η πρώτη αντίδραση Παππά

«Ουδείς αναντικατάστατος…» ήταν το πρώτο σχόλιο από το περιβάλλον του Νίκου Παππά, ο οποίος δεν φάνηκε να αιφνιδιάστηκε με τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Μία φράση λακωνική, αλλά με σαφές μήνυμα προς πολλούς αποδέκτες, ακόμη και τον ίδιο τον Σωκράτη Φάμελλο, καθώς ο πρώην υπουργός είχε προχωρήσει τις προηγούμενες μέρες σε σκληρές παρεμβάσεις, θέτοντας εμμέσως ακόμη και θέμα ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ενδεικτικές ήταν οι δηλώσεις του τη Δευτέρα στον Realfm 97,8, όπου υπογράμμισε την ανάγκη να διασαφηνιστεί τι σημαίνει η εφαρμογή της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Το γενικότερο κλίμα είναι ότι υπάρχουν κενά στο πώς εφαρμόζεται αυτή η απόφαση και βεβαίως εγείρονται και ερωτήματα για το εάν υπάρχει κάποια πιθανότητα συμφωνίας (σ.σ. με την ΕΛΑΣ). Ακόμα και άνθρωποι που υπερψήφισαν αυτή την απόφαση προβληματίζονται για το ποιο μπορεί να είναι το χρονοδιάγραμμα, ποια μπορεί να είναι η ουσία της συμφωνίας, εάν υπάρχει δυνατότητα συμφωνίας. Και εδώ υπάρχει επαναλαμβάνω μείζον ζήτημα, που ξεκινά από τον ίδιο τον Σωκράτη Φάμελλο, ο οποίος πρέπει με τρόπο καθαρό να προσδιορίσει και τις δικές του αρμοδιότητες…» είπε με νόημα ο κ. Παππάς, ενώ μιλώντας για την ανάγκη συντεταγμένης πορείας του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Σωκράτης Φάμελλος έχει πει ότι και ο ίδιος δεν βάζει θέμα καρέκλας και οπωσδήποτε να είναι επικεφαλής…»