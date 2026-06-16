ΣΥΡΙΖΑ: Τέλος ο Νίκος Παππάς από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος – Αντικαταστάθηκε και ο Κώστας Ζαχαριάδης

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Ριζικές αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο Σωκράτης Φάμελλος ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας την αντικατάσταση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος, Νίκου Παππά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νέοι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κώστας Μπάρκας.

Μάλιστα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανακοίνωσε και την αντικατάσταση του Κώστα Ζαχαριάδη από τον Χρήστο Γιαννούλη στη θέση του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ευχαρίστησε για τη συνεργασία και την προσφορά τους τον Κώστα Ζαχαριάδη και τον Νίκο Παππά.