ΣΥΡΙΖΑ: Τέλος ο Νίκος Παππάς από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος – Αντικαταστάθηκε και ο Κώστας Ζαχαριάδης

Ο ΣΥΡΙΖΑ προχωρά σε ριζικές αλλαγές, με τον Σωκράτη Φάμελλο να ανακοινώνει την αντικατάσταση του Νίκου Παππά από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Σωκράτης Φάμελλος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σε ριζικές αλλαγές, με τον Σωκράτη Φάμελλο να ανακοινώνει την αντικατάσταση του Νίκου Παππά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.
  • Οι νέοι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του κόμματος είναι πλέον ο Κώστας Μπάρκας και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος.
  • Αντικαταστάθηκε επίσης ο Κώστας Ζαχαριάδης από τον Χρήστο Γιαννούλη στη θέση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ριζικές αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο Σωκράτης Φάμελλος ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας την αντικατάσταση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος, Νίκου Παππά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νέοι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κώστας Μπάρκας.

Μάλιστα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανακοίνωσε και την αντικατάσταση του Κώστα Ζαχαριάδη από τον Χρήστο Γιαννούλη στη θέση του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ευχαρίστησε για τη συνεργασία και την προσφορά τους τον Κώστα Ζαχαριάδη και τον Νίκο Παππά.

 

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ