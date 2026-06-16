ΗΠΑ: Απετράπη «επίθεση» με drones και ελεύθερους σκοπευτές στο «UFC America 250» για τα γενέθλια του Τραμπ – «Επανάσταση» ήθελαν οι δράστες

Το FBI ανακοίνωσε την Τρίτη ότι απέτρεψε μια απόπειρα επίθεσης κατά της διοργάνωσης «UFC America 250» που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Λευκό Οίκο, για τα 80ά γενέθλια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το CBSNews, τα δικαστικά έγγραφα περιγράφουν λεπτομερώς μια φερόμενη συνωμοσία για τη χρήση μικρών drones που θα μετέφεραν εκρηκτικά και, στη συνέχεια, ελεύθερων σκοπευτών, με στόχο υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους και πλούσιους συμμετέχοντες.

Αστυνομικές πηγές δήλωσαν στο αμερικανικό δίκτυο ότι μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί πέντε άτομα. Τουλάχιστον ένας ύποπτος, ο 19χρονος Tycen Proper, συνελήφθη τη Δευτέρα στη Νότια Περιφέρεια του Οχάιο και αντιμετωπίζει τέσσερις κατηγορίες, μεταξύ των οποίων απόπειρα δολοφονίας ομοσπονδιακού αξιωματούχου και συνωμοσία για τη διάπραξη εγκλήματος κατά των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, έχει διαταχθεί η παραμονή του υπό κράτηση εν αναμονή της ακρόασης για την έκδοση διαταγής κράτησης την Τετάρτη.

Ο 19χρονος ανακρίθηκε από ομοσπονδιακούς ανακριτές την Πέμπτη και παραδέχτηκε ότι σχεδίαζε, μαζί με άλλους, μια συντονισμένη επίθεση εναντίον της κυβέρνησης των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του αγώνα του UFC την Κυριακή, σύμφωνα με ένορκη κατάθεση που υπέβαλε πράκτορας του FBI.

Ο Λευκός Οίκος φιλοξένησε την εκδήλωση την Κυριακή — την ημέρα των 80ων γενεθλίων του Προέδρου Τραμπ — στο πλαίσιο των εορτασμών για την 250ή επέτειο της χώρας. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν τους αγώνες στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου, όπου ο κ. Τραμπ καθόταν στην πρώτη σειρά.

Η ομάδα «Vanguard of the Old» και το σχέδιο της επίθεσης

Ο Proper δήλωσε στους ανακριτές ότι τον Μάρτιο άρχισε να επικοινωνεί με άλλα άτομα μέσω μιας ομάδας στο TikTok με την ονομασία «Vanguard of the Old», τα μέλη της οποίας δήλωναν όλα ότι ήθελαν να προστατεύσουν τις ΗΠΑ και πίστευαν ότι η χώρα βαδίζει σε λάθος κατεύθυνση, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση.

Η επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας συνεχίστηκε μέσω της κρυπτογραφημένης εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Signal, όπου, σύμφωνα με το FBI, σχεδίασαν την επίθεση για τον αγώνα του UFC.

Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση, ο Proper περιέγραψε ένα σχέδιο σύμφωνα με το οποίο μέλη της ομάδας θα έφευγαν από τα σπίτια τους την Παρασκευή ή το Σάββατο για να συναντηθούν στο Φρέντερικσμπεργκ της Βιρτζίνια και να ταξιδέψουν στην Ουάσινγκτον, όπου θα διοργάνωναν μια «διαδήλωση» στη βόρεια πλευρά του Λευκού Οίκου.

Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης, η ομάδα θα «εκτόξευε μικρά, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (δηλ. drones) φορτωμένα με ακαθόριστους εκρηκτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι θα εκρήγνυντο πάνω από τη βόρεια πλευρά του σταδίου του UFC», σύμφωνα με το έγγραφο.

Μετά την έκρηξη των drones, η ομάδα σχεδίαζε να αναγκάσει τους θεατές της διοργάνωσης του UFC και τους «στόχους υψηλής αξίας» να εκκενώσουν προς τα νότια, αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση. Ο Proper δήλωσε στους ανακριτές ότι το σχέδιο προέβλεπε τα μέλη της ομάδας να «ενεργήσουν ως ελεύθεροι σκοπευτές και επιπλέον σκοπευτές», πυροβολώντας τους θεατές των αγώνων και τους «στόχους υψηλής αξίας» καθώς αυτοί θα έφευγαν από τις εκρήξεις.

Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση, οι «στόχοι υψηλής αξίας» ήταν «πλούσιοι άνθρωποι» και πολιτικοί. Ο Proper φέρεται να δήλωσε στους ανακριτές ότι ο στόχος της επίθεσης ήταν να «ξεκινήσει» μια επανάσταση στις ΗΠΑ.

Το FBI και αξιωματούχοι των τοπικών αστυνομικών αρχών εκτέλεσαν την Πέμπτη ένταλμα έρευνας στην οικία των γονιών του Proper, όπου και διαμένει ο ίδιος. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι εντόπισαν «μεγάλη ποσότητα» πυρομαχικών και στρατιωτικού εξοπλισμού.

Οι ερευνητές μίλησαν με τον πατέρα και τη γιαγιά του Proper, οι οποίοι ανέφεραν ότι ο 19χρονος περνούσε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του στο διαδίκτυο συνομιλώντας με άλλους, σύμφωνα με το έγγραφο της κατάθεσης.

Η οικογένεια του Proper ανησύχησε επίσης για δηλώσεις που είχε κάνει τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένων «συμπαθητικών σχολίων για τον Αδόλφο Χίτλερ» και αντισημιτικού περιεχομένου που είχε δημοσιεύσει στα κοινωνικά του δίκτυα, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση.

Ο Pat Milton του CBS News ανέφερε νωρίτερα ότι οι αρχές ενημερώθηκαν για την απειλή μετά από επικοινωνία ενός συγγενή, ο οποίος ανησυχούσε ότι ένα μέλος της οικογένειας μιλούσε για το ενδεχόμενο να διαπράξει κάποιο κακόβουλο έγκλημα στην Ουάσιγκτον.

Τι έδειξαν οι επικοινωνίες του Proper

Από την εξέταση που πραγματοποίησε το FBI στα τηλεφωνικά μηνύματα του Proper με τους φερόμενους ως συνεργούς του, προέκυψε η πρόθεσή του να στοχεύσει βουλευτές που δέχονταν χρήματα από την AIPAC, μια φιλοϊσραηλινή ομάδα άσκησης πίεσης, μεταξύ των οποίων οι γερουσιαστές Jim Justice και Shelley Moore Capito, καθώς και οι βουλευτές Carol Miller και Riley Moore, οι οποίοι προέρχονται όλοι από τη Δυτική Βιρτζίνια, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στο κινητό τηλέφωνο του Proper και στις συνομιλίες του στο Signal, οι ερευνητές εντόπισαν ομαδικές συνομιλίες στις οποίες συμμετείχαν τέσσερα έως πέντε άτομα και οι οποίες βασίζονταν σε «κατανομή ρόλων και τοποθεσίες», όπως για παράδειγμα σκοπευτές σε διαφορετικά σημεία, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση. Τα μέλη της ομάδας συζήτησαν επίσης τη θέση ενός πιθανού «καταφυγίου» και πιθανές διαδρομές διαφυγής μετά την επίθεση, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση.

Το FBI ανέφερε ότι ορισμένα μέλη της ομάδας σχεδίαζαν να διαφύγουν κατά μήκος του ποταμού Ποτόμακ.

Η έρευνα στο κινητό του Proper αποκάλυψε επίσης συνομιλίες στην κρυπτογραφημένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων SimpleX, ανέφεραν οι ερευνητές. Σε μια συνομιλία τον Μάιο, ο Πρόπερ έγραψε: «Βρήκα έναν πιθανό στόχο, τη Μάρσα Μπλάκμπερν, γερουσιαστή του Τενεσί», και αργότερα ανέφερε ότι αυτή είχε λάβει χρήματα από το «φιλοϊσραηλινό λόμπι», σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση.

Η έρευνα για τον Proper ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη, όταν η μητέρα του επικοινώνησε με τις τοπικές αρχές λόγω ανησυχιών για την πρόσφατη συμπεριφορά του, η οποία περιελάμβανε αγορές πυροβόλων όπλων και διαδικτυακές επικοινωνίες, σύμφωνα με το FBI.

Τι είπε ο πατέρας του 19χρονου

Ο πατέρας του Proper δήλωσε στην αστυνομία ότι ο 19χρονος σχεδίαζε «αναγνωριστικές αποστολές» με άτομα που γνώρισε στο διαδίκτυο και είχε προγραμματίσει να συναντηθεί μαζί τους το Σαββατοκύριακο, όπως αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση. Ο πατέρας του Proper ανέφερε επίσης ότι ο γιος του είχε προμηθευτεί πρόσφατα εξοπλισμό κατασκήνωσης, τρόφιμα, αλεξίσφαιρες πλάκες, ένα καινούργιο κυνηγετικό όπλο, τουφέκι, πυρομαχικά, γεμιστήρες και θωρακισμένους φορείς, σύμφωνα με το FBI. Οι πράκτορες ισχυρίστηκαν ότι ο Proper ξόδεψε περίπου 3.000 δολάρια από τα χρήματα που έλαβε ως δώρο αποφοίτησης για να αγοράσει τον εξοπλισμό.

Ένας πράκτορας του FBI μίλησε επίσης με τη μητέρα του Proper την Πέμπτη, η οποία ανέφερε ότι ο γιος της είχε αρχίσει να επικοινωνεί διαδικτυακά με μια ομάδα ατόμων που εξέφραζαν «υπερ-θρησκευτικά και αντικυβερνητικά συναισθήματα», συμπεριλαμβανομένων παραπόνων σχετικά με τη διαφθορά της κυβέρνησης, τη διαχείριση των φακέλων της ομοσπονδιακής υπόθεσης που αφορούσε τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Jeffrey Epstein, καθώς και τα κέντρα δεδομένων.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, αποκάλυψε την ύπαρξη της φερόμενης συνωμοσίας νωρίτερα την Τρίτη.

«Στις 10 Ιουνίου, το FBI και οι συνεργάτες μας στις διωκτικές αρχές έλαβαν γνώση μιας πιθανής απειλής για την εκδήλωση UFC America 250 στην Ουάσιγκτον, D.C., στην οποία εμπλέκονταν άτομα εκτός της Εθνικής Πρωτεύουσας Περιφέρειας — και χάρη στην άμεση δράση του FBI, των συνεργατών μας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο πλαίσιο μιας επιχείρησης που διεξήχθη σε πολλές πολιτείες, πολλά άτομα βρίσκονται πλέον υπό κράτηση και οι φερόμενες επιθέσεις που σχεδιάζονταν αποτράπηκαν», έγραψε ο Patel σε ανάρτησή του στο X.

On June 10, FBI and our law enforcement partners became aware of a potential threat to the UFC America 250 event in Washington, D.C. involving individuals outside of the National Capital Region – and thanks to the rapid action of this FBI, our partners, and the Department of… pic.twitter.com/PbWkIk1Lr5 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) June 16, 2026

«Ήταν μια σοβαρή απειλή», δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, Ματ Κουίν, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης. Ανέφερε ότι δεν μπορούσε να δώσει πολλές λεπτομέρειες, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά πρόσθεσε: «Σχεδίαζαν να επιτεθούν στο Freedom 250. … Υπάρχουν ακόμα ύποπτοι που διαφεύγουν της σύλληψης και θα συνεχίσουμε τις έρευνες μέχρι να ταυτοποιηθούν όλοι».

Ο Κουίν πρόσθεσε: «Είμαι βέβαιος ότι η ίδια η εκδήλωση δεν διακινδύνευσε ποτέ, χάρη στην εξαιρετική ερευνητική εργασία».

Ο διευθυντής της Μυστικής Υπηρεσίας, Σον Κέρραν, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η υπηρεσία συνεργάστηκε «στενά με το FBI καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της έρευνας» και ότι τα «επίσημα σχόλιά της σχετικά με τις λεπτομέρειες της υπόθεσης θα δημοσιοποιηθούν στα δικαστικά έγγραφα».

Ο Πάτελ εξήρε το FBI, αναφέροντας ότι το αποτέλεσμα «αντιπροσώπευε το καλύτερο της ερευνητικής εργασίας» και δεν ήταν «τίποτα το ασυνήθιστο για αυτή την ομάδα επιβολής του νόμου».

«Έχουμε δημιουργηθεί για να εντοπίζουμε, να ανταποκρινόμαστε και να παραπέμπουμε στη δικαιοσύνη όσους απειλούν τη ζωή των Αμερικανών πολιτών — ιδίως κατά τη διάρκεια μεγάλων συγκεντρώσεων όπως ο ιστορικός αγώνας UFC 250», δήλωσε ο Πάτελ. «Αυτό ακριβώς κάναμε εδώ».