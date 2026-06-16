Ουκρανία: Τέσσερις διασώστες νεκροί σε ρωσικό «διπλό χτύπημα» στο Χάρκοβο – Νέα πλήγματα σε όλη τη χώρα

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Ρωσική επίθεση με τη μέθοδο του «double tap» στο Χάρκοβο στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους τέσσερις διασώστες, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη 13 άτομα, σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας.

Το πλήγμα σημειώθηκε στη συνοικία Χολοντονοχίρσκι του Χαρκόβου, σημαντικό σιδηροδρομικό και βιομηχανικό κέντρο της πόλης.

Η επίθεση ξεκίνησε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Πέντε από τους τραυματίες νοσηλεύονται, μεταξύ αυτών και ένα βρέφος μόλις ενός μηνός. Δύο άνδρες παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Οι νεκροί διασώστες ταυτοποιήθηκαν ως Ντμίτρο Μπόικο, Ντανίλο Τιστσένκο, Σερχίι Μακόβετσκι και Βαντίμ Ζιντσένκο. Το πέμπτο θύμα ήταν ο Ολεξίι Ντορόζκιν, υπάλληλος της υπηρεσίας εκτάκτων αναγκών της πόλης, αναφέρει το The Kyiv Independent.

«Ο πύραυλος χτύπησε αυτούς που σώζουν ζωές»

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινεχούμποφ, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν αρχικά drones και στη συνέχεια πυραυλικά πλήγματα εναντίον των διασωστών που είχαν σπεύσει στο σημείο.

Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών του Χαρκόβου, Μποχντάν Χλάντκιχ, δήλωσε ότι ένας από τους πυραύλους εξερράγη περίπου 30 μέτρα από τους διασώστες.

«Δυστυχώς, ο πύραυλος χτύπησε αυτούς που σώζουν ζωές», είπε χαρακτηριστικά.

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και η διασώστρια Ολεξάντρα Στσεμπίλοβα, η οποία έχασε το δεξί της χέρι στην επίθεση. Η Στσεμπίλοβα είχε ενταχθεί στην Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης μόλις το 2026.

Μαζική νυχτερινή επίθεση σε όλη την Ουκρανία

Η επίθεση στο Χάρκοβο εντάσσεται σε ευρύτερη ρωσική επιχείρηση κατά της Ουκρανίας τη νύχτα της 15ης Ιουνίου.

Στο Κίεβο σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι και τραυματίστηκαν 35, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν συνολικά 70 πυραύλους, εκ των οποίων οι 34 ήταν βαλλιστικοί, καθώς και 611 drones.

Στο Χάρκοβο, πέρα από το πολύνεκρο πλήγμα κατά των διασωστών, ρωσική επίθεση με drone τραυμάτισε ακόμη οκτώ ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα κορίτσι τεσσάρων ετών και ένα αγόρι 13 ετών. Τέσσερις ιδιωτικές κατοικίες, αυτοκίνητα, βοηθητικά κτίσματα και ένα γκαράζ τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Παράλληλα, οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίστηκαν και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας.

Στη Χερσώνα, ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ασθενοφόρο, με αποτέλεσμα δύο διασώστες να υποστούν διάσειση, τραύματα από έκρηξη και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Επιπλέον, ρωσικό drone χτύπησε λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες. Ένας άνδρας σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ τραυματίστηκαν μια 75χρονη γυναίκα και δύο άνδρες ηλικίας 64 και 66 ετών.

Στην περιφέρεια Σούμι, ρωσικό drone έπληξε κατοικημένη περιοχή στην πόλη Σόστκα, τραυματίζοντας μια 34χρονη γυναίκα και ένα κορίτσι τριών ετών.

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ τραυματίστηκε ένας 39χρονος άνδρας. Στην περιοχή Νικόπολης υπέστησαν ζημιές υποδομές και ένα αυτοκίνητο, ενώ στην περιοχή Σινελνικόβε ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε πολυκατοικία και οχήματα.

Russia continues its attacks on civilians in Ukraine: medics and children among the injured. ▪️ In Kherson, Russian forces struck an ambulance. Two medical workers suffered concussions, blast injuries, and closed head injuries. A Russian drone also struck a bus carrying… pic.twitter.com/cDQ7xPueBW — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 16, 2026

Νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, στοχεύοντας τα ενεργειακά έσοδα, τη στρατιωτική βιομηχανία και δίκτυα προπαγάνδας.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι οι κυρώσεις πλήττουν τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας και τα δίκτυα που τροφοδοτούν υβριδικές επιθέσεις στην Ευρώπη.

Στις νέες λίστες περιλαμβάνονται 34 άτομα και 47 οντότητες, μεταξύ αυτών και πρόσωπα που συνδέονται με τη ρωσική προπαγάνδα.

Παράλληλα, η ΕΕ εργάζεται για το 21ο πακέτο κυρώσεων, το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει παράταση του πλαφόν στις ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές έως το τέλος του 2026.

Αλλαγές στη στρατιωτική θητεία στην Ουκρανία

Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε ότι στρατιώτες που δεν θα υπογράψουν τα νέα συμβόλαια θα συνεχίσουν να υπηρετούν μέχρι την αποστράτευση.

Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν συμβόλαια ορισμένου χρόνου και αυξημένες αποδοχές, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της έλλειψης προσωπικού στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Οι πεζικάριοι που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή θα μπορούν να λαμβάνουν έως και 300.000 γρίβνα τον μήνα, ενώ για ορισμένες μάχιμες ειδικότητες θα προβλέπονται συμβόλαια διάρκειας ακόμη και δέκα μηνών.

Συνετρίβη ρωσικό στρατηγικό βομβαρδιστικό Tu-22M3

Ρωσικό στρατηγικό βομβαρδιστικό Tu-22M3 συνετρίβη κατά την προσέγγιση για προσγείωση στην περιφέρεια Ιρκούτσκ, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η Μόσχα υποστήριξε ότι το αεροσκάφος δεν έφερε οπλισμό και ότι δεν υπήρξαν ζημιές στο έδαφος, ενώ επιτροπή της ρωσικής αεροπορίας διερευνά τα αίτια της συντριβής.