Εμμανουήλ Καραλής: Πρώτος στην Οστράβα με άλμα στα 5,82μ. – Δείτε ΒΙΝΤΕΟ

Ο Εμμανουήλ Καραλής συνέχισε το σερί των καλών του εμφανίσεών, αυτή τη φορά στην Οστράβα επικρατώντας στο επί κοντώ με 5,82 μ., σε έναν αγώνα όπου δεν είχε την πίεση του ανταγωνισμού, η οποία πάντα τον ωθεί να ανεβαίνει υψηλότερα.

Ο αθλητής των Μάρτσιν Τσεπάνσκι και Χάρη Καραλή ξεκίνησε τον αγώνα του με επιτυχημένο άλμα στα 5,62 μ. και, αφού πέρασε και τα 5,82 μ., δοκίμασε στη συνέχεια στα 6,00 μ., ύψος που δεν κατάφερε να υπερβεί στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Μπαπτίστ Τιερί με άλμα στα 5,62 μ.

Δείτε το άλμα του Καραλή:

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Ο «χάλκινος» ολυμπιονίκης του Παρισιού θα δώσει τον επόμενο αγώνα του στο Diamond League της Ντόχα την Παρασκευή (19/6), διοργάνωση που είχε αρχικά αναβληθεί λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην περιοχή, σύμφωνα με το ertsports.gr.

Τον πρώτο του αγώνα στη σειρά Diamond League θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή (19/6) και ο πρωταθλητής του τριπλούν, Νίκος Ανδρικόπουλος.