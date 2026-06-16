Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για Ομπράντοβιτς και Παναθηναϊκό – «Τριετές συμβόλαιο και 5 εκατ. ευρώ του προσφέρουν οι Πράσινοι»

Ο Παναθηναϊκός είναι σε αναζήτηση προπονητή μετά την λύση της συνεργασίας του με τον Έργκιν Άταμαν.

Οι “πράσινοι” έπειτα από τρία χρόνια τραβάνε χωριστούς δρόμους με τον Τούρκο τεχνικό να αποτελεί παρελθόν. Το “τριφύλλι” σχεδιάζει την επόμενη μέρα στον πάγκο του με το όνομα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Σερβία.

Συγκεκριμένα η Mozzart Sport αναφέρει πως οι δύο πλευρές είναι σε συζητήσεις με τους “πράσινους” να έχουν καταθέσει πρόταση ύψους 5 εκατ. ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια. Το σίγουρο είναι ότι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές υπάρχουν το τελευταίο διάστημα και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να έχουμε και εξελίξεις.