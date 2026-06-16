Μουντιάλ 2026: Τα 7 ρεκόρ που κυνηγάει ο Μπαπέ

Η αναζήτηση ενός τρίτου… αστεριού για τη Γαλλία ξεκινά απόψε (16/6, 22:00). Έχοντας τερματίσει δεύτερη πριν από τέσσερα χρόνια, και στην κορυφή το 2018, η εθνική Γαλλίας αρχίζει τη διαδρομή της στο Μουντιάλ 2026 εναντίον της Σενεγάλης στο MetLife Stadium (γνωστό για τη διοργάνωση και ως New York New Jersey Stadium) στο Νιου Τζέρσεϊ.

Εκτός της αναζήτηση θριάμβου της Γαλλίας, ο αρχηγός της, επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Κιλιάν Μπαπέ έχει την ευκαιρία να εδραιώσει περαιτέρω τη θέση του στην ιστορία.

Σε αυτή τη διοργάνωση, ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να καταρρίψει πολλά ρεκόρ, όπως αναφέρει το RMC.

Πέρα από το γεγονός ότι κανένας Γάλλος παίκτης δεν έχει κερδίσει δύο Παγκόσμια Κύπελλα ως παίκτης, μπορεί να ελπίζει ότι θα φτάσει σε έναν τρίτο τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ισάριθμες εμφανίσεις. Μόνο ο Βραζιλιάνος Καφού έχει καταφέρει αυτό το κατόρθωμα μέχρι στιγμής.

Επίσης αν τερματίσει ως ο πρώτος σκόρερ του τουρνουά, όπως έκανε το 2022, θα γίνει ο μόνος παίκτης που το έχει καταφέρει δύο φορές.

Σε περίπτωση που θα έχει μία πλήρης σειρά αγώνων μέχρι τις 19 Ιουλίου, ο Κιλιάν Μπαπέ θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος παίκτης που θα σκοράρει σε τρεις συνεχόμενους τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά το χατ-τρικ εναντίον της Αργεντινής το 2022 και το γκολ του εναντίον της Κροατίας το 2018.

Αυτό θα εδραιώσει περαιτέρω τη θέση του ως ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών σε τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου (τέσσερα γκολ μέχρι στιγμής).

Σύντομα θα γίνει ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών για τους Γάλλους. Ο Κιλιάν Μπαπέ μπορεί επίσης να ελπίζει ότι θα σπάσει το ρεκόρ σκόρερ στο Παγκόσμιο Κύπελλο που κατέχει σήμερα ο Γερμανός Μίροσλαβ Κλόζε (16 γκολ). Σε 14 αγώνες, ο Γάλλος έχει ήδη 12 γκολ. Ωστόσο, θα είναι δύσκολο να ξεπεραστεί το ρεκόρ του Τζαστ Φοντέν με 13 γκολ σε ένα μόνο τουρνουά.

Συνολικά στη Γαλλία, αυτή τη στιγμή βρίσκεται δεύτερος στην κατάταξη με 56 γκολ, μόλις ένα πίσω από τον Ολιβιέ Ζιρού.