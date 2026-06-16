Σταύρος Φλώρος: «Πέρασα την πιο δύσκολη εβδομάδα της αποκατάστασής μου» – Οι σοβαρές επιπλοκές και η νέα επέμβαση

Ο Σταύρος Φλώρος ενημέρωσε μέσω Instagram για την πορεία της αποκατάστασής του, έπειτα από χειρουργική επέμβαση.

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Σταύρος Φλώρος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Σταύρος Φλώρος ενημέρωσε τους φίλους του για την πορεία της αποκατάστασής του, δηλώνοντας πως «πέρασε την πιο δύσκολη βδομάδα της αποκατάστασής του».
  • Ο πρώην παίκτης του Survivor υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση που παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές, όπως εσωτερική αιμορραγία, καθιστώντας αναγκαία μια δεύτερη επέμβαση.
  • Παρά τους αφόρητους πόνους και το γεγονός ότι η ψυχολογία του ήταν «στα χειρότερά της», οι γιατροί του είναι αισιόδοξοι και ο ίδιος βρήκε τη δύναμη να συνεχίσει.

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Ο Σταύρος Φλώρος με νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ενημέρωσε τους φίλους του για την πορεία της αποκατάστασής του.

Ο πρώην παίκτης του Survivor γνωστοποίησε ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, η οποία παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο ίδιος, μετά το πρώτο χειρουργείο προέκυψε εσωτερική αιμορραγία, γεγονός που κατέστησε αναγκαία μια δεύτερη επέμβαση.

Όπως τονίζει στο βίντεο που ανάρτησε στα social media, αυτή ήταν η πιο δύσκολη εβδομάδα της αποκατάστασής του.

Ο Σταύρος Φλώρος αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Γεια σε όλους. Το ξέρω ότι έχω καιρό να ανεβάσω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι πίστευα το θέμα θα είχε ξεχαστεί μέχρι τώρα, αλλά το θέμα όχι απλά δεν ξεχάστηκε, βλέπω συνέχεια να μου στέλνετε μηνύματα για το πώς εξελίσσεται η υγεία μου και πραγματικά σας ευχαριστώ και το εκτιμάω πάρα πολύ αυτό.

Δεν έχω ανεβάσει κάποιο βίντεο γιατί πέρασα την πιο δύσκολη βδομάδα της αποκατάστασής μου μέχρι στιγμής. Αφόρητοι πόνοι. Έκανα ένα χειρουργείο το οποίο είχε μια πολύ σοβαρή επιπλοκή, δημιουργήθηκε μια εσωτερική αιμορραγία. Οπότε, αναγκαστικά έπρεπε να κάνω και ένα δεύτερο, έκτακτο, χειρουργείο.

Η ψυχολογία μου ήταν στα χειρότερά της, αλλά με τη βοήθεια του Θεού, τη στήριξη της οικογένειάς μου και τα δικά σας μηνύματα βρήκα τη δύναμη να συνεχίσω και να μην τα παρατήσω, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολο και πολύ ανηφορικός ο δρόμος που ανεβαίνω.

Οι γιατροί μου είναι αισιόδοξοι, πάμε καλά, εξελίσσονται προς το παρόν και ελπίζω να συνεχίσουνε έτσι τα πράγματα ομαλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους πραγματικά, μέσα από την καρδιά μου. Θα προσπαθήσω να σας κρατάω όσο πιο ενημερωμένους μπορώ και πραγματικά σας ευχαριστώ, και πάλι»

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @stavrosflo

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