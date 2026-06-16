Μάρω Κοντού: Νοσηλεύεται με σπασμένο πόδι, κάκωση στο ισχίο και κάταγμα πλευρού – Τι αναφέρει η ίδια

Έντονη ανησυχία προκάλεσε η είδηση πως η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται από το βράδυ της Δευτέρας στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι η σπουδαία ηθοποιός αντιμετωπίζει πνευμονολογικό πρόβλημα, ενώ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε στην εκπομπή «Buongiorno» ότι: «Το πρόβλημά της είναι σοβαρό, γίνεται μεγάλη προσπάθεια να τα καταφέρει. Είμαι μεγάλη σε ηλικία, ελπίζουμε να τα καταφέρει».

Ωστόσο φαίνεται πως η κατάσταση είναι διαφορετική, καθώς η Μάρω Κοντού επικοινώνησε με το MEGA προκειμένου να διευκρινίσει την κατάσταση της υγείας της. Όπως εξήγησε η ίδια, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο έπειτα από ένα ατύχημα που είχε στο σπίτι της, καθώς γλίστρησε και έπεσε. Από την πτώση υπέστη κάταγμα στο πόδι, κάκωση στο αριστερό ισχίο, καθώς και κάταγμα σε πλευρό κοντά στον πνεύμονα.

«Η Μάρω Κοντού ήθελε να διευκρινίσει κάποια πράγματα γιατί υπάρχουν κάποιες ανακρίβειες που κυκλοφορούν από το πρωί. Η γυναίκα γλίστρησε και έπεσε και έσπασε το πόδι της, έχει κάκωση στο αριστερό ισχίο, έχει σπάσει ένα πλευρό στο ύψος του πνεύμονα και πλέον νοσηλεύεται στο νοσοκομείο “Αττικόν”», όπως μεταδόθηκε στην εκπομπή «Live News».

Η κατάσταση της υγείας της ηθοποιού δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς δεν αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα που να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή της.