Μάρω Κοντού: Νοσηλεύεται με σπασμένο πόδι, κάκωση στο ισχίο και κάταγμα πλευρού – Τι αναφέρει η ίδια

Η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν» από το βράδυ της Δευτέρας, μετά από ατύχημα στο σπίτι όπου γλίστρησε και έπεσε. Η ηθοποιός υπέστη κάταγμα στο πόδι, κάκωση στο αριστερό ισχίο και κάταγμα σε πλευρό κοντά στον πνεύμονα, διαψεύδοντας αρχικές πληροφορίες για πνευμονολογικό πρόβλημα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έντονη ανησυχία προκάλεσε η είδηση πως η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται από το βράδυ της Δευτέρας στο νοσοκομείο «Αττικόν», ωστόσο η ίδια επικοινώνησε με το MEGA για να διευκρινίσει την κατάσταση της υγείας της.
  • Η νοσηλεία της οφείλεται σε ένα ατύχημα που είχε στο σπίτι της, καθώς γλίστρησε και έπεσε, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο πόδι, κάκωση στο αριστερό ισχίο και κάταγμα σε πλευρό κοντά στον πνεύμονα.
  • Παρόλα αυτά, η κατάσταση της υγείας της ηθοποιού δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς δεν αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα που να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Έντονη ανησυχία προκάλεσε η είδηση πως η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται από το βράδυ της Δευτέρας στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι η σπουδαία ηθοποιός αντιμετωπίζει πνευμονολογικό πρόβλημα, ενώ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε στην εκπομπή «Buongiorno» ότι: «Το πρόβλημά της είναι σοβαρό, γίνεται μεγάλη προσπάθεια να τα καταφέρει. Είμαι μεγάλη σε ηλικία, ελπίζουμε να τα καταφέρει».

Ωστόσο φαίνεται πως η κατάσταση είναι διαφορετική, καθώς η Μάρω Κοντού επικοινώνησε με το MEGA προκειμένου να διευκρινίσει την κατάσταση της υγείας της. Όπως εξήγησε η ίδια, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο έπειτα από ένα ατύχημα που είχε στο σπίτι της, καθώς γλίστρησε και έπεσε. Από την πτώση υπέστη κάταγμα στο πόδι, κάκωση στο αριστερό ισχίο, καθώς και κάταγμα σε πλευρό κοντά στον πνεύμονα.

«Η Μάρω Κοντού ήθελε να διευκρινίσει κάποια πράγματα γιατί υπάρχουν κάποιες ανακρίβειες που κυκλοφορούν από το πρωί. Η γυναίκα γλίστρησε και έπεσε  και έσπασε το πόδι της, έχει κάκωση στο αριστερό ισχίο, έχει σπάσει ένα πλευρό στο ύψος του πνεύμονα και πλέον νοσηλεύεται στο νοσοκομείο “Αττικόν”», όπως μεταδόθηκε στην εκπομπή «Live News».

Η κατάσταση της υγείας της ηθοποιού δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς δεν αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα που να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή της.

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