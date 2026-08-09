Τι συνέβη στην Ιωάννα Τούνη: «Τι μάτι πρέπει να έχω φάει» – Δείτε φωτό

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Lifestyle

Ιωάννα Τούνη
Φωτογραφία: Instagram/j.touni
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε με τους ακολούθους της την περιπέτεια που είχε με την υγεία της, καθώς έπαθε τροφική δηλητηρίαση λίγο πριν το ταξίδι των γενεθλίων της.
  • Η influencer πέρασε το χθεσινό βράδυ στο νοσοκομείο, δηλώνοντας: «Τι μάτι πρέπει να έχω φάει… Χθες έβγαλα όλο το βράδυ στο νοσοκομείο με τροφική δηλητηρίαση».
  • Λίγες ώρες νωρίτερα, η Ιωάννα Τούνη είχε μοιραστεί αδημοσίευτη φωτογραφία από τα περσινά της γενέθλια στην Ίμπιζα.

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Η Ιωάννα Τούνη λίγο πριν το νέο της ταξίδι για το μεγάλο πάρτι των γενεθλίων της μοιράστηκε με τους ακολούθους της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περιπέτεια που είχε με την υγεία της.

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Η influencer έπαθε τροφική δηλητηρίαση με αποτέλεσμα να περάσει το χθεσινό βράδυ στο νοσοκομείο.

«Αχ Θεέ μου…»

Όπως ενημέρωσε η ίδια στα social media: «Τι μάτι πρέπει να έχω φάει… Χθες έβγαλα όλο το βράδυ στο νοσοκομείο με τροφική δηλητηρίαση. Χάλια, χάλια…. ακόμα συνέρχομαι να ξέρεις, αν δεν είχα πάει χθες στο νοσοκομείο να βάλω δύο λίτρα ορούς και αντιβιώσεις, σίγουρα δεν θα πετούσα σήμερα. Τώρα σέρνομαι και ελπίζω να συνέλθω γιατί και μόνο που σκέφτομαι τις…. 100 ώρες πτήσης κουράζομαι. Αχ Θεέ μου…»

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Λίγες ώρες νωρίτερα η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε αδημοσίευτη φωτογραφία από τα περσινά γενέθλια δίπλα στον καλό της: «Αδημοσίευτο υλικό από Ίμπιζα που ήμασταν πέρυσι, τέτοιο καιρό, για τα γενέθλια μου. Πού λες ότι θα πάμε φέτος για τα 33 μου;» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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