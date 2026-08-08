Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Οικογενειακές διακοπές με τα δύο παιδιά τους – Οι φωτογραφίες από το πολυτελές γιοτ

Τις καλοκαιρινές διακοπές τους μαζί με τα δύο παιδιά τους απολαμβάνουν αυτές τις ημέρες ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, έχοντας κάνει ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Το ζευγάρι περνά οικογενειακές στιγμές σε γιοτ, ενώ τόσο η Αλεξάνδρα Νίκα όσο και ο γνωστός τραγουδιστής μοιράστηκαν μέσω των social media φωτογραφίες από τις διακοπές τους.

Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026 στιγμιότυπα μαζί με τη λίγων μηνών κόρη τους, η οποία θα πάρει το όνομα Μιράντα, αλλά και με τον γιο τους, Βασίλη.

«Αύγουστος», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Αλεξάνδρα Νίκα, συνοδεύοντας τη δημοσίευση με φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές τους.

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Αργυρός είχε δημοσιεύσει την Παρασκευή δύο φωτογραφίες από τις ημέρες χαλάρωσης στη θάλασσα.

«Μεσοπέλαγα αρμενίζω», έγραψε ο γνωστός τραγουδιστής.

Η γέννηση της κόρης τους

Η οικογενειακή απόδραση πραγματοποιείται περίπου δύο μήνες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού του ζευγαριού. Η Αλεξάνδρα Νίκα είχε πάρει εξιτήριο από το μαιευτήριο την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, μετά τη γέννηση της κόρης τους.

Κατά την έξοδό τους από το μαιευτήριο, η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός είχαν μιλήσει για την έλευση του νέου μέλους της οικογένειάς τους.

«Ήμουν λίγο πιο προετοιμασμένη αυτή τη φορά γιατί το έχω ξαναπεράσει. Αλλά εντάξει, είχαμε τον εξαιρετικό μας γιατρό μαζί και πήγαν όλα ομαλά. Είχα άγχος όπως όλες οι μαμάδες, αλλά πήγαν όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Είμαι πολύ συγκινημένη και ευτυχισμένη που έχουν και τα δύο παιδιά μας υγεία… Ο Κωνσταντίνος ήταν δίπλα μου…», είχε εξομολογηθεί η Αλεξάνδρα Νίκα, βγαίνοντας από το μαιευτήριο.

Το ζευγάρι περνά πλέον τις πρώτες καλοκαιρινές διακοπές του ως τετραμελής οικογένεια, με τις αναρτήσεις του να καταγράφουν στιγμές από την κοινή απόδραση με τα δύο παιδιά του.