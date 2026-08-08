Βάλια Χατζηθεοδώρου: Διακοπές στη Μύκονο – Οι φωτογραφίες με μαγιό και οι βραδινές έξοδοι

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Στη Μύκονο περνά μέρος των καλοκαιρινών διακοπών της η Βάλια Χατζηθεοδώρου, η οποία μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram φωτογραφίες από την παραμονή της στο νησί.

Η Βάλια Χατζηθεοδώρου δημοσίευσε το Σάββατο 8 Αυγούστου σειρά στιγμιότυπων στον προσωπικό της λογαριασμό, παρουσιάζοντας εικόνες από τις παραλίες και τις εξόδους της στο «νησί των ανέμων».

Στις φωτογραφίες, η Βάλια Χατζηθεοδώρου ποζάρει δίπλα στη θάλασσα φορώντας διαφορετικά πολύχρωμα μπικίνι, ενώ στην ίδια ανάρτηση συμπεριέλαβε και στιγμιότυπα από τις βραδινές εξόδους της.

Σε μία από τις φωτογραφίες εμφανίζεται με λευκό μίνι φόρεμα, ολοκληρώνοντας το φωτογραφικό υλικό που επέλεξε να δημοσιεύσει από τις διακοπές της στη Μύκονο.

Δείτε την ανάρτησή της