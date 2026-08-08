Βάλια Χατζηθεοδώρου: Διακοπές στη Μύκονο – Οι φωτογραφίες με μαγιό και οι βραδινές έξοδοι

Η Βάλια Χατζηθεοδώρου βρίσκεται στη Μύκονο για τις καλοκαιρινές διακοπές της και δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από τις παραλίες και τις εξόδους της. Στα στιγμιότυπα εμφανίζεται με πολύχρωμα μπικίνι, αλλά και με λευκό μίνι φόρεμα σε βραδινή της έξοδο.

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Lifestyle

Βάλια Χατζηθεοδώρου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Βάλια Χατζηθεοδώρου πέρασε μέρος των καλοκαιρινών διακοπών της στη Μύκονο, μοιράζοντας στιγμιότυπα με τους ακολούθους της στο Instagram.
  • Στις φωτογραφίες, η Βάλια Χατζηθεοδώρου πόζαρε δίπλα στη θάλασσα φορώντας διαφορετικά πολύχρωμα μπικίνι.
  • Στην ίδια ανάρτηση συμπεριλήφθηκαν και στιγμιότυπα από τις βραδινές εξόδους της, όπου εμφανίστηκε με λευκό μίνι φόρεμα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη Μύκονο περνά μέρος των καλοκαιρινών διακοπών της η Βάλια Χατζηθεοδώρου, η οποία μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram φωτογραφίες από την παραμονή της στο νησί.

Η Βάλια Χατζηθεοδώρου δημοσίευσε το Σάββατο 8 Αυγούστου σειρά στιγμιότυπων στον προσωπικό της λογαριασμό, παρουσιάζοντας εικόνες από τις παραλίες και τις εξόδους της στο «νησί των ανέμων».

Στις φωτογραφίες, η Βάλια Χατζηθεοδώρου ποζάρει δίπλα στη θάλασσα φορώντας διαφορετικά πολύχρωμα μπικίνι, ενώ στην ίδια ανάρτηση συμπεριέλαβε και στιγμιότυπα από τις βραδινές εξόδους της.

Σε μία από τις φωτογραφίες εμφανίζεται με λευκό μίνι φόρεμα, ολοκληρώνοντας το φωτογραφικό υλικό που επέλεξε να δημοσιεύσει από τις διακοπές της στη Μύκονο.

Δείτε την ανάρτησή της

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