Παλαιό Φάληρο: Συνελήφθη άλλο ένα μέλος της ρωσόφωνης μαφίας

Άλλο ένα μέλος της ρωσόφωνης μαφίας, ένας 49χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, βρίσκεται στα χέρια των αστυνομικών αρχών.

Όπως επισημαίνουν αστυνομικές πηγές, η σύλληψη έγινε το απόγευμα της Παρασκευής (7/8) στο Παλαιό Φάληρο, στα όρια με την Καλλιθέα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, σε βάρος του 49χρονου εκκρεμούσε, από το 2025, ένταλμα σύλληψης του Τμήματος Εκβιαστών. Ο άνδρας φέρεται να ανήκε στην επιχειρησιακή ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης του Έντικ, η οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε ως αντικείμενο τους εκβιασμούς επιχειρηματιών και τις βίαιες επιθέσεις σε άτομα, με τα οποία η συμμορία είχε διαφορές.

Οι Αρχές είχαν πληροφορίες ότι ο 49χρονος είχε διαφύγει στο εξωτερικό, ωστόσο, το τελευταίο διάστημα φαίνεται πως επέστρεψε στην Ελλάδα. Ο 49χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση της δυνάμεων της ΕΛΑΣ.

Συνελήφθη και δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον 49χρονο

Μαζί του συνελήφθη ακόμη ένα άτομο, το οποίο είχε ήδη απασχολήσει τις Αρχές για την ίδια υπόθεση. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που είχε εξαρθρωθεί τον Αύγουστο του 2025, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης, κατά την οποία αποκαλύφθηκε η δράση κυκλώματος που φέρεται να εμπλεκόταν σε λαθρεμπόριο τσιγάρων, εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς.

Το δεύτερο άτομο είχε αφεθεί ελεύθερο τον Μάρτιο του 2026 με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, εντοπίστηκε να επιβαίνει στο ίδιο όχημα με τον 49χρονο, ο οποίος αναζητούνταν βάσει εντάλματος σύλληψης. Ως εκ τούτου, συνελήφθη εκ νέου, αυτή τη φορά για υπόθαλψη εγκληματία.

Οι δύο συλληφθέντες κρατούνται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

«Πίτμπουλ» και «μπουλντόγκ»

Αστυνομικές πηγές που επικαλείται η ΕΡΤ περιγράφουν τους δύο άνδρες ως ιδιαίτερα βίαια μέλη της οργάνωσης. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας τούς αποκαλούσαν «πίτμπουλ» και «μπουλντόγκ», λόγω της αγριότητας που φέρονται να επιδείκνυαν κατά τις επιθέσεις εναντίον αντιπάλων, αλλά και στους εκβιασμούς επιχειρηματιών.

Οι δύο φέρονται να συμμετείχαν στη δεύτερη επιχειρησιακή ομάδα της οργάνωσης, η οποία είχε ως αντικείμενο, κυρίως, τους εκβιασμούς και τους ξυλοδαρμούς γνωστών Ελλήνων επιχειρηματιών.

Στην ογκώδη δικογραφία της υπόθεσης περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις Αρχές, καταγγελίες και στοιχεία για σειρά επιθέσεων και εκβιασμών.

Μάλιστα, μετά τη δολοφονία του Γιάννη Βούρου στη Βοιωτία, οι δύο φέρονται να εκβίασαν γνωστό Έλληνα επιχειρηματία, αποσπώντας, σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ.

Ο 49χρονος και ο εκτελεστικός βραχίονας

Η σύλληψη του 49χρονου έρχεται σε συνέχεια των εξελίξεων στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης. Στη Γερμανία έχει ήδη συλληφθεί άλλο ένα μέλος, το οποίο φέρεται να ανήκει στον εκτελεστικό βραχίονα της συμμορίας και να συνδέεται με δολοφονίες.

Ο συγκεκριμένος συλληφθείς αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Σε αντίθεση με τον 49χρονο, ο οποίος συνελήφθη στο Παλαιό Φάληρο και φέρεται να είχε ρόλο στους εκβιασμούς και τους ξυλοδαρμούς, ο άνδρας που συνελήφθη στη Γερμανία φέρεται να είχε ενταχθεί στον εκτελεστικό βραχίονα της οργάνωσης, ο οποίος, σύμφωνα με τις Αρχές, συνδέεται με τις δολοφονίες.