Ανδρομάχη: Η φωτογραφία με ορό στο χέρι μετά το πρόβλημα υγείας της – «Μην ανησυχείτε»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η Ανδρομάχη ταλαιπωρείται από φαρυγγίτιδα, γεγονός που την οδήγησε να μην μπορέσει να ανταπεξέλθει πλήρως σε πρόσφατη ζωντανή της εμφάνιση.

Με ανάρτησή της στο Instagram προφίλ της, η επιτυχημένη καλλιτέχνις θέλησε να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο που βρέθηκε την Πέμπτη 6 Αυγούστου σε λάιβ της, καθώς δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει.

Η γνωστή τραγουδίστρια επανήλθε με νέα ανάρτηση στα social media, ενημερώνοντας τους διαδικτυακούς της φίλους για την κατάσταση της υγείας της.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια φωτογραφία από ιατρικό χώρο, στην οποία εμφανίζεται με ορό στο χέρι. «Έρχεται 4ημερο φωτιά», γράφει στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Λίγο αργότερα, η Ανδρομάχη δημοσίευσε και μία νέα φωτογραφία, στην οποία εμφανίζεται καταβεβλημένη και σημειώνει: «Βιταμινούλες, φαρμακάκια, κοτοσουπίτσα… Και θα ξυπνήσω περδίκι. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας! Μην ανησυχείτε… ΤΟ ‘ΧΩ».