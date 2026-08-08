Ανδρομάχη: Η φωτογραφία με ορό στο χέρι μετά το πρόβλημα υγείας της – «Μην ανησυχείτε»

Η Ανδρομάχη αντιμετωπίζει πρόβλημα φαρυγγίτιδας, το οποίο την εμπόδισε να ανταπεξέλθει πλήρως σε πρόσφατη ζωντανή της εμφάνιση, για την οποία ζήτησε συγγνώμη μέσω Instagram. Η τραγουδίστρια ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους για την κατάσταση της υγείας της, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με ορό στο χέρι και ένα αισιόδοξο μήνυμα.

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Ανδρομάχη
Φωτογραφία: Instagram/andromache_dim
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ανδρομάχη ταλαιπωρείται από φαρυγγίτιδα, γεγονός που την οδήγησε να μην μπορέσει να ανταπεξέλθει πλήρως σε πρόσφατη ζωντανή της εμφάνιση.
  • Η γνωστή τραγουδίστρια επανήλθε με νέα ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από ιατρικό χώρο, στην οποία εμφανίζεται με ορό στο χέρι.
  • Λίγο αργότερα, η Ανδρομάχη δημοσίευσε και μία νέα φωτογραφία, στην οποία εμφανίζεται καταβεβλημένη και σημειώνει: «Βιταμινούλες, φαρμακάκια, κοτοσουπίτσα… Και θα ξυπνήσω περδίκι. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας! Μην ανησυχείτε… ΤΟ ‘ΧΩ».

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Η Ανδρομάχη ταλαιπωρείται από φαρυγγίτιδα, γεγονός που την οδήγησε να μην μπορέσει να ανταπεξέλθει πλήρως σε πρόσφατη ζωντανή της εμφάνιση.

Με ανάρτησή της στο Instagram προφίλ της, η επιτυχημένη καλλιτέχνις θέλησε να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο που βρέθηκε την Πέμπτη 6 Αυγούστου σε λάιβ της, καθώς δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει.

Η γνωστή τραγουδίστρια επανήλθε με νέα ανάρτηση στα social media, ενημερώνοντας τους διαδικτυακούς της φίλους για την κατάσταση της υγείας της.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια φωτογραφία από ιατρικό χώρο, στην οποία εμφανίζεται με ορό στο χέρι. «Έρχεται 4ημερο φωτιά», γράφει στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Λίγο αργότερα, η Ανδρομάχη δημοσίευσε και μία νέα φωτογραφία, στην οποία εμφανίζεται καταβεβλημένη και σημειώνει: «Βιταμινούλες, φαρμακάκια, κοτοσουπίτσα… Και θα ξυπνήσω περδίκι. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας! Μην ανησυχείτε… ΤΟ ‘ΧΩ».

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