Κρήτη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σητεία – Παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν αναζωπυρώσεις

Η φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (7/8) στα Αχλάδια Σητείας, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου της Κρήτης, οριοθετήθηκε μετά τα μεσάνυχτα. Παρόλο που δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε όλη την Κρήτη.

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φωτιά στη Σητεία
Πηγή: Sitia on line
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (7/8) στη θέση Αχλάδια Σητείας, στην Κρήτη, οριοθετήθηκε μετά τα μεσάνυχτα.
  • Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, για να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις.
  • Για σήμερα, Σάββατο, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε όλη την Κρήτη, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να απευθύνει έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή.

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Οριοθετήθηκε μετά τα μεσάνυχτα η φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (7/8) στη θέση Αχλάδια Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, στην Κρήτη.

Κρήτη: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Αχλάδια Σητείας – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά, ύστερα από ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ενώ στο σημείο παραμένουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Όπως είχε δηλώσει στο Cretalive ο Δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εντός περιφραγμένου χώρου και ευθύς εξαρχής το στοίχημα ήταν ο ταχύτερος δυνατός περιορισμός της.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, μάλιστα, εξετάστηκε το ενδεχόμενο αποστολής μηνύματος από το 112, καθώς το μέτωπο είχε λάβει κατεύθυνση προς τη Μαρωνιά, όπως είχε αναφέρει στην ιστοσελίδα ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σητείας Νίκος Φυγετάκης, ωστόσο τελικά κάτι τέτοιο δεν έγινε.

Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ συνέδραμαν εθελοντές, υδροφόρες ΟΤΑ και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σητείας και της Περιφέρειας Κρήτης.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, Σάββατο, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4 σε όλη την Κρήτη.

Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι, βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας γίνεται έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.

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