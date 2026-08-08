Πύρινος εφιάλτης στις ΗΠΑ: Συνετρίβη ελικόπτερο που επιχειρούσε στις φωτιές της Γιούτα – Νεκρός χειριστής μπουλντόζας στο Όρεγκον

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Δραματικές ώρες βιώνουν οι δυτικές ΗΠΑ, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται σε συνθήκες ακραίας ζέστης και ξηρασίας. Πυροσβεστικό ελικόπτερο βαρέος τύπου με δύο ανθρώπους επιβαίνοντες συνετρίβη ενώ επιχειρούσε σε τεράστια πυρκαγιά στη Γιούτα, με τις ομάδες διάσωσης να μην έχουν καταφέρει ακόμη να προσεγγίσουν το σημείο εξαιτίας των φλογών. Την ίδια ώρα, στο Όρεγκον, 47χρονος χειριστής μπουλντόζας έχασε τη ζωή του όταν η φωτιά εξαπλώθηκε αιφνιδιαστικά και απέκοψε την οδό διαφυγής του.

Το ελικόπτερο Sikorsky S-64 Skycrane συνετρίβη το πρωί της Παρασκευής σε απομακρυσμένη περιοχή κοντά στο Ρίτσφιλντ, περίπου 258 χιλιόμετρα νότια του Σολτ Λέικ Σίτι, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

Στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο άνθρωποι, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάστασή τους, καθώς οι διασώστες δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν στα συντρίμμια.

Το αεροσκάφος ήταν ένα από τα επτά ελικόπτερα που επιχειρούσαν στην τεράστια πυρκαγιά Widemouth 2, η οποία ξέσπασε από κεραυνό στις 27 Ιουλίου.

Η συντριβή προκάλεσε νέα φωτιά – Αδύνατη η πρόσβαση των διασωστών

Το δύσβατο έδαφος και οι φλόγες έχουν μετατρέψει την επιχείρηση προσέγγισης του ελικοπτέρου σε εξαιρετικά επικίνδυνη αποστολή.

Ο Τάιλερ Χεκτ, αναπληρωτής διοικητής της ομάδας διαχείρισης συμβάντων Great Basin, χαρακτήρισε την περιοχή «πολύ δύσκολη», αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι η ίδια η συντριβή του ελικοπτέρου προκάλεσε νέα πυρκαγιά.

Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής οι ομάδες έκτακτης ανάγκης δεν είχαν καταφέρει να προσεγγίσουν το σημείο.

«Δεν θέλαμε να τους θέσουμε σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο. Θα τους στείλουμε εκεί μόλις μπορέσουμε», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Sevier, Νέιθαν Κέρτις.

Οι Αρχές δεν ήταν επίσης σε θέση να γνωρίζουν εάν οι φλόγες είχαν ήδη σαρώσει το ίδιο το σημείο της συντριβής.

Οι πυροσβεστικές επιχειρήσεις διακόπηκαν προσωρινά μετά το δυστύχημα, ώστε οι ομάδες να ανασυνταχθούν, και αργότερα ξεκίνησαν εκ νέου.

«Το κλίμα είναι πολύ βαρύ με όλα όσα συμβαίνουν», δήλωσε ο Χεκτ αναφερόμενος στους πυροσβέστες.

AGONY FOR FAMILIES OF HELICOPTER CREW DOWNED ON UTAH FIRE As crews continue battling the Widemouth 2 Fire, family members are waiting for answers after a Skycrane helicopter crashed Friday morning with two crew members on board. Search and rescue teams have not yet been able to… pic.twitter.com/4gcd1EXoct — Heidi Hatch KUTV (@tvheidihatch) August 8, 2026

Περισσότεροι από 600 πυροσβέστες στη μάχη με τη Widemouth 2

Η Widemouth 2 έχει ήδη κάψει περίπου 427 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ μέχρι το πρωί της Παρασκευής είχε τεθεί υπό έλεγχο μόλις κατά 19%.

Περισσότεροι από 600 πυροσβέστες και μέλη υποστηρικτικού προσωπικού έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, ενώ οι φλόγες έχουν προκαλέσει εκκενώσεις και έχουν καταστρέψει τουλάχιστον έξι κτίρια.

Η φωτιά καίει δασικές εκτάσεις, θαμνώδη βλάστηση και λιβάδια στο Fishlake National Forest, κοντά στη μικρή κοινότητα Kanosh.

Συνολικά, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται ο Guardian, οκτώ μεγάλες πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη στη Γιούτα, έχοντας κάψει περισσότερα από 331.000 acres, δηλαδή περίπου 1.340 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Οι πυροσβέστες είχαν προειδοποιηθεί ήδη από το πρωί της Παρασκευής για απρόβλεπτους ανέμους, εξαιρετικά ξηρή βλάστηση, υψηλές θερμοκρασίες και πιθανότητα ξηρών καταιγίδων και κεραυνών, ενώ είχαν εκδοθεί προειδοποιήσεις «κόκκινης σημαίας» για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς.

Έρευνα για τα αίτια της συντριβής

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνετρίβη το ελικόπτερο παραμένουν άγνωστες.

Σύμφωνα με τις Αρχές, πάντως, οι καιρικές συνθήκες τη στιγμή του δυστυχήματος ήταν αρκετά καλές ώστε να πραγματοποιούνται εναέριες επιχειρήσεις.

Τη διερεύνηση της συντριβής έχουν αναλάβει η FAA και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB). Κλιμάκιο του NTSB αναμένεται να φτάσει στο Ρίτσφιλντ έως το βράδυ του Σαββάτου, ωστόσο οι ερευνητές θα περιμένουν μέχρι οι συνθήκες της πυρκαγιάς να επιτρέψουν ασφαλή πρόσβαση στα συντρίμμια.

Τα Sikorsky S-64 Skycrane είναι βαρέα ελικόπτερα που χρησιμοποιούνται τόσο από κρατικές υπηρεσίες όσο και από ιδιωτικούς φορείς, μεταξύ άλλων για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών. Μπορούν να εξοπλιστούν με δεξαμενές για ρίψεις νερού ή επιβραδυντικού υγρού.

Νεκρός 47χρονος χειριστής μπουλντόζας στο Όρεγκον

Την ίδια ώρα, οι πυρκαγιές είχαν ήδη στοιχίσει ακόμη μία ανθρώπινη ζωή στο γειτονικό Όρεγκον, αναφέρει το Associated Press.

Ο 47χρονος Τζέισον Ένσαϊν σκοτώθηκε την Πέμπτη ενώ χειριζόταν μπουλντόζα για λογαριασμό εταιρείας ξυλείας στη μάχη κατά της πυρκαγιάς Wrights Spring.

Σύμφωνα με το γραφείο του τοπικού σερίφη, η φωτιά παρουσίασε «απροσδόκητη και ταχεία ανάπτυξη», με αποτέλεσμα να αποκοπεί η οδός διαφυγής του 47χρονου.

Η πυρκαγιά είχε ξεσπάσει την Τετάρτη στο νότιο-κεντρικό Όρεγκον, ανατολικά της πόλης Chiloquin, και μέχρι την Παρασκευή είχε κάψει περίπου 36 τετραγωνικά χιλιόμετρα, χωρίς να έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Οι Αρχές αποδίδουν την εξαιρετικά απρόβλεπτη συμπεριφορά της φωτιάς στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και την ακραία ξηρασία.

NTSB is investigating the crash of a Sikorsky S64 helicopter near Richfield, Utah earlier today. N793HT operated by Helicopter Transport Services and has been fighting a wildland fire in the area. pic.twitter.com/H2d1P6VBP5 — Thenewarea51 (@thenewarea51) August 7, 2026

Φονική αντιπυρική περίοδος στις δυτικές ΗΠΑ

Η συντριβή στη Γιούτα και ο θάνατος του 47χρονου στο Όρεγκον έρχονται σε μια ήδη ιδιαίτερα φονική περίοδο για τους ανθρώπους που επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα των δυτικών ΗΠΑ.

Τον Ιούνιο, τέσσερις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους και ένας πέμπτος τραυματίστηκε όταν εγκλωβίστηκαν από ταχύτατα κινούμενη πυρκαγιά στο Κολοράντο. Οι πυροσβέστες είχαν επιχειρήσει να προστατευθούν χρησιμοποιώντας ειδικά καταφύγια έκτακτης ανάγκης καθώς οι φλόγες περικύκλωναν τη θέση τους.

Μήνες ξηρασίας, η ιστορικά χαμηλή χιονόπτωση σε ορισμένες περιοχές, οι παρατεταμένοι καύσωνες και οι απρόβλεπτοι άνεμοι έχουν δημιουργήσει εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες σε μεγάλο μέρος της αμερικανικής Δύσης.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, χαρακτήρισε την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών «μία από τις πιο επικίνδυνες δουλειές στον κόσμο».

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί μια οδυνηρή υπενθύμιση των εξαιρετικών κινδύνων που αυτοί οι γενναίοι άνδρες και γυναίκες αποδέχονται για να μας προστατεύσουν», ανέφερε.

Ήδη από τα τέλη Ιουνίου, η επικεφαλής της δασικής υπηρεσίας της Γιούτα, Τζέιμι Μπαρνς, είχε προειδοποιήσει ότι οι φετινές πυρκαγιές παρουσιάζουν συμπεριφορά που ακόμη και βετεράνοι πυροσβέστες δεν έχουν ξαναδεί, εξαπλούμενες ταχύτερα και σε μεγαλύτερες αποστάσεις από ό,τι θα αναμενόταν βάσει των ιστορικών δεδομένων.