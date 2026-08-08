Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Αθήνα – Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Αθήνα, στη συμβολή της Κουμουνδούρου με την Σατωβριάνδου. Ένα άτομο απεγκλωβίστηκε από τον δεύτερο όροφο με τη χρήση βραχιονοφόρου οχήματος, ενώ 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα επιχειρούν στο σημείο.

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πυροσβεστική
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου (8/8) σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Αθήνα.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ένα άτομο απεγκλωβίστηκε με τη χρήση βραχιονοφόρου οχήματος από τον 2ο όροφο του κτιρίου.
  • Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου (8/8) σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο κτιρίου που βρίσκεται στη συμβολή της Κουμουνδούρου με την Σατωβριάνδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ένα άτομο απεγκλωβίστηκε με τη χρήση βραχιονοφόρου οχήματος από τον 2ο όροφο του κτιρίου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

 

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