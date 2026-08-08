Λονδίνο: «Τέλος» το ποτό στα όρθια στις παμπ του Σόχο; – Θύελλα αντιδράσεων για το νέο σχέδιο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στο Λονδίνο πρόταση του Δήμου του Γουέστμινστερ για τον περιορισμό του λεγόμενου «vertical drinking», δηλαδή της κατανάλωσης αλκοόλ σε όρθια θέση στις παμπ. Το σχέδιο αφορά μία περιοχή που περιλαμβάνει το Σόχο, την καρδιά της νυχτερινής ζωής του West End, και έχει προκαλέσει αντιδράσεις από θαμώνες και επιχειρηματίες μέχρι την Ντάουνινγκ Στριτ και τον δήμαρχο του Λονδίνου, Σαντίκ Καν. Ο δήμος επιμένει, πάντως, ότι δεν σχεδιάζει να απαγορεύσει το ποτό στα όρθια.

Η εικόνα ανθρώπων που στέκονται γύρω από το μπαρ ή έξω από μία παμπ κρατώντας μια μπίρα αποτελεί εδώ και γενιές αναπόσπαστο κομμάτι της βρετανικής κουλτούρας.

Τώρα, όμως, μια πρόταση του Westminster City Council έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση για το μέλλον αυτής της παράδοσης.

Στο προσχέδιο της νέας πολιτικής αδειοδότησης, που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, ο δήμος προτείνει να αποθαρρύνεται η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και να αυξηθούν οι διαθέσιμες θέσεις καθήμενων στα καταστήματα.

Συγκεκριμένα, προτείνεται να ενθαρρύνονται οι πελάτες «να κάθονται και να απολαμβάνουν ένα ποτό και να παραγγέλνουν φαγητό μέσω εξυπηρέτησης στο τραπέζι», αντί να υπάρχουν μεγάλοι ανοιχτοί χώροι γύρω από τα μπαρ που επιτρέπουν σε πολλούς ανθρώπους να πίνουν όρθιοι.

Η προθεσμία για τη συμμετοχή των πολιτών στη διαβούλευση λήγει την Κυριακή.

Ντάουνινγκ Στριτ: «Αυτό είναι η βρετανική ζωή»

Η συζήτηση πήρε γρήγορα πολιτικές διαστάσεις, με το γραφείο του πρωθυπουργού να παρεμβαίνει ανοιχτά.

Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε στο PA Media ότι «οι γεμάτες παμπ με ανθρώπους που μιλούν μεταξύ τους δεν αποτελούν δημόσια όχληση. Είναι η βρετανική ζωή και χιλιάδες θέσεις εργασίας».

«Το Σόχο δεν έγινε παγκοσμίως γνωστό επειδή σέρβιρε το τελευταίο ποτό νωρίς και έσβηνε τα φώτα στις 10 το βράδυ», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, ο πρωθυπουργός ενθαρρύνει τις τοπικές Αρχές να συνεργαστούν με τον κλάδο ώστε οι παμπ να μπορούν να συνεχίσουν να ευημερούν.

«Αφήστε μας ήσυχους»

Οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν στην πολιτική σκηνή. Θαμώνες των παμπ εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όταν ο Δήμος του Γουέστμινστερ κάλεσε τους πολίτες μέσω ανάρτησης στο X να αγνοήσουν τους «ανόητους τίτλους» περί απαγόρευσης, ακολούθησε καταιγισμός αντιδράσεων.

Ένας χρήστης υποστήριξε ότι οι περιορισμοί στους όρθιους πελάτες θα μπορούσαν να μειώσουν ακόμη περισσότερο τα έσοδα των παμπ και να οδηγήσουν σε νέα λουκέτα.

Άλλος έγραψε: «Οι άνθρωποι στέκονται με ασφάλεια έξω από τις παμπ εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Αφήστε μας ήσυχους, για όνομα του Θεού!»

Ο δήμος διαψεύδει ότι θέλει να απαγορεύσει το ποτό στα όρθια

Μπροστά στις αντιδράσεις, ο επικεφαλής του Westminster City Council, Πολ Σουάντλ, επιχείρησε να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς προβλέπει η πρόταση.

«Θέλω να είμαι ξεκάθαρος με τον κόσμο. Δεν υπάρχει σχέδιο, ούτε υπήρξε ποτέ, για την απαγόρευση της κατανάλωσης ποτού σε όρθια θέση σε μια παμπ του Γουέστμινστερ», δήλωσε στο CNN.

Όπως εξήγησε, στόχος της διαβούλευσης είναι να καταγραφούν οι απόψεις των πολιτών προτού ληφθούν αποφάσεις.

«Πρόκειται για την ασφάλεια, όχι για το να εμποδίσουμε κάποιον να στέκεται στο μπαρ με μια μπίρα στο χέρι», τόνισε.

Παρά τις διαβεβαιώσεις, το ίδιο το προσχέδιο της πολιτικής κάνει επανειλημμένες αναφορές στο «vertical drinking» ως δραστηριότητα που χρειάζεται περιορισμό.

Σαντίκ Καν: «Δεν διοικείς μια παγκοσμίου φήμης νυχτερινή περιοχή με νοοτροπία αίθουσας χωριού»

Στη διαμάχη παρενέβη και ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, ο οποίος επέκρινε ευθέως την πρόταση.

«Δεν μπορείς να διοικείς μια παγκοσμίου φήμης περιοχή νυχτερινής διασκέδασης με νοοτροπία αίθουσας χωριού», έγραψε στο X.

Εκπρόσωπός του χαρακτήρισε την πρόταση «περιοριστική και εχθρική προς την ανάπτυξη», προειδοποιώντας ότι τέτοιες πολιτικές θα μπορούσαν να οδηγήσουν χώρους της νυχτερινής οικονομίας σε εξαφάνιση και να κάνουν τη βρετανική πρωτεύουσα λιγότερο ελκυστική για τους τουρίστες.

Σήμερα, καθένας από τους 33 δήμους του Λονδίνου εφαρμόζει τη δική του πολιτική αδειοδότησης, ενώ το γραφείο του δημάρχου επιδιώκει μεγαλύτερο έλεγχο στον συγκεκριμένο τομέα.

You can’t run a world-famous nightlife district with a village-hall mindset. London’s hospitality and nightlife support jobs, culture and growth. New powers for City Hall will help ensure decisions consider the wider benefits for our city.https://t.co/EG53A0j9dh — Mayor of London, Sadiq Khan (@MayorofLondon) August 6, 2026

«Οι άνθρωποι θέλουν να πιουν, να χορέψουν και να γνωρίσουν κόσμο»

Η Λέσλι Λιούις, η οποία διευθύνει εδώ και 37 χρόνια τη διάσημη παμπ French House στο Σόχο, περιέγραψε γιατί θεωρεί ότι η λογική των περιορισμών συγκρούεται με την ίδια τη φύση της περιοχής.

«Οι άνθρωποι θέλουν να διασκεδάσουν στο Σόχο, θέλουν να πιουν ένα ποτό έξω, θέλουν να χορέψουν, δεν θέλουν απλώς να κάθονται εκεί όπου βρίσκονται. Θέλουν να γνωρίζουν κόσμο και να συζητούν», είπε.

Ο Μάικλ Κιλ, διευθύνων σύμβουλος της Night Time Industries Association, τόνισε επίσης ότι το να στέκεται κανείς όρθιος στις παμπ αποτελούσε ανέκαθεν μέρος της βρετανικής κουλτούρας.

Όπως ανέφερε, έτσι συναντιούνται οι παρέες, παρακολουθούν ζωντανά αθλητικούς αγώνες, περιμένουν να εξυπηρετηθούν και απολαμβάνουν τη χαρακτηριστική ατμόσφαιρα των βρετανικών παμπ.

Σχεδόν δύο παμπ κλείνουν κάθε μέρα

Η διαμάχη ξεσπά σε μια περίοδο κατά την οποία οι βρετανικές παμπ βρίσκονται ήδη υπό μεγάλη οικονομική πίεση.

Σύμφωνα με στοιχεία της British Beer and Pub Association, το 2025 λειτουργούσαν 44.650 παμπ σε ολόκληρη τη Βρετανία, έναντι 60.800 το 2000.

Η ίδια ένωση υπολογίζει ότι κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2026 έκλειναν κατά μέσο όρο σχεδόν δύο παμπ την ημέρα.

Η πτώση αποδίδεται μεταξύ άλλων στην αύξηση του κόστους και της φορολογίας, αλλά και στις αλλαγές στις συνήθειες κατανάλωσης αλκοόλ των νεότερων γενεών.

Η Έλι Ιμς, εκπρόσωπος της Campaign for Real Ale στο Λονδίνο, χαρακτήρισε τους πιθανούς περιορισμούς «απολύτως παράλογους», ιδιαίτερα σε μια εποχή κατά την οποία η χώρα χάνει με ανησυχητικό ρυθμό χώρους που αποτελούν παραδοσιακά σημεία κοινωνικής συνάντησης.

«Ήταν πάντα μέρος της βρετανικής κουλτούρας να παραγγέλνεις μπίρες στο μπαρ χωρίς να απαιτείται να παραμένεις καθιστός», τόνισε.