Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Βίντεο με επιθέσεις σε σχολεία των ΗΠΑ στον υπολογιστή του 14χρονου – Αυστηροποιείται η νομοθεσία για τα όπλα

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Αυστηροποίηση της νομοθεσίας για τα όπλα προανήγγειλε ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, μετά το μακελειό που προκάλεσε 14χρονος στα περίχωρα της Μπανγκόκ, αφήνοντας πίσω του οκτώ νεκρούς και 22 τραυματίες. Ο έφηβος φέρεται να σκότωσε αρχικά τους παππούδες του στο σπίτι όπου ζούσαν και στη συνέχεια μετέβη στο σχολείο του, όπου άνοιξε πυρ εναντίον εκπαιδευτικών, προτού βάλει τέλος στη ζωή του.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε μετά την επίθεση ότι σχεδιάζει να προωθήσει νέα νομοθεσία που θα περιορίζει την οπλοφορία σε δημόσιους χώρους, επιτρέποντάς την, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε, μόνο σε κρατικούς αξιωματούχους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

«Αυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί», δήλωσε ο Ανουτίν την Παρασκευή.

«Δεν λυπάμαι μόνο για τα θύματα, αλλά και για το γεγονός ότι συνέβη κάτι τέτοιο. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό στη χώρα μας;», πρόσθεσε.

GRAPHIC: A 14-year-old killed 5 teachers and wounded over 30 at a school in Bang Kruai, Thailand. He shot his grandparents at home beforehand, then turned the gun on himself. pic.twitter.com/9YYd49CwXn — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) August 7, 2026

Το όπλο ανήκε στον παππού του 14χρονου

Σύμφωνα με τον συνταγματάρχη της αστυνομίας Ταντσάκορν Κοντόνγκ, το όπλο και οι σφαίρες που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση ανήκαν στον παππού του εφήβου.

Από την πρώτη έρευνα προέκυψαν ενδείξεις ότι ο 14χρονος είχε ψάξει για το όπλο μέσα στο υπνοδωμάτιο του παππού του.

Διεθνή και τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το όπλο ήταν νομίμως καταχωρισμένο και διέθετε σχετική άδεια.

Η Ταϊλάνδη καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά κατοχής όπλων από πολίτες στη Νοτιοανατολική Ασία. Υπολογίζεται ότι βρίσκονται στα χέρια πολιτών περίπου 10,3 εκατομμύρια πυροβόλα όπλα, από τα οποία περίπου τέσσερα εκατομμύρια θεωρείται ότι κατέχονται παράνομα.

Η παράνομη κατοχή όπλου μπορεί να επιφέρει ποινή φυλάκισης έως και δέκα ετών, ωστόσο η εφαρμογή της νομοθεσίας αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα.

Ο Ανουτίν είχε ήδη προωθήσει μέτρα για τον έλεγχο των όπλων όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών, μεταξύ των οποίων προσωρινή απαγόρευση έκδοσης νέων αδειών και περιορισμούς στις εισαγωγές.

Student shooter dies by suicide after Nonthaburi school attack; 2 dead, up to 20 injured A student believed to be the shooter in the attack at Debsirin Nonthaburi School in Bang Kruai district died by suicide after opening fire inside the school on Friday, according to officials… pic.twitter.com/ji5sky38tN — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) August 7, 2026

Σκότωσε τους παππούδες του και πήρε το σχολικό λεωφορείο

Η επίθεση άρχισε περίπου στις 05:00 το πρωί της Παρασκευής, όταν ο 14χρονος φέρεται να πυροβόλησε τον 73χρονο παππού και την 74χρονη γιαγιά του στο διώροφο σπίτι όπου διέμεναν.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της αστυνομίας, και οι δύο δέχθηκαν από μία σφαίρα στο κεφάλι.

Μετά τη δολοφονία τους, ο έφηβος πήρε μαζί του το πυροβόλο όπλο και δεκάδες σφαίρες και επιβιβάστηκε στο σχολικό λεωφορείο, σύμφωνα με το Reuters.

Έφτασε κανονικά στο Debsirin School στο Νονταμπούρι, όπου ήταν μαθητής, και παρακολούθησε το πρώτο του μάθημα στις 08:30 και το δεύτερο στις 09:20.

Περίπου μισή ώρα μετά την έναρξη του δεύτερου μαθήματος, έβγαλε το όπλο και άρχισε να πυροβολεί.

Πυροβολισμοί στους διαδρόμους του σχολείου

Ο 14χρονος φέρεται να επιτέθηκε αρχικά σε εκπαιδευτικούς στον έκτο όροφο του σχολείου, σκοτώνοντας τρεις από αυτούς.

Στη συνέχεια κατέβηκε από τις σκάλες.

«Συνάντησε τον υποδιευθυντή του σχολείου και τη γραμματέα του διευθυντή, οι οποίοι ανέβαιναν για να ελέγξουν τι συνέβαινε. Ο δράστης πυροβόλησε και σκότωσε και τους δύο στη σκάλα», δήλωσε στο Reuters ο υποστράτηγος της αστυνομίας Ντετζραπί Κονγκντί.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σχολείο ενώ η επίθεση βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη. Περίπου στις 10:40 εντόπισαν τον 14χρονο, ο οποίος είχε ήδη αυτοπυροβοληθεί.

Αρχικά ανακοινώθηκαν πέντε νεκροί και τουλάχιστον 23 τραυματίες. Αργότερα, ταϊλανδέζικα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένα ακόμη από τα θύματα υπέκυψε στα τραύματά του, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό της επίθεσης στους οκτώ νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων των παππούδων του δράστη.

⚡️DEADLY SCHOOL SHOOTING in Thailand — KhaosodOnline 20 injured at this time pic.twitter.com/cBuYi6zhRq — RTBreaking (@RT_Breaking) August 7, 2026

[Breaking] Student opens fire at Nonthaburi school, several injured A student allegedly opened fire at Debsirin Nonthaburi School in Bang Kruai district on Friday morning, leaving an initial four to five people injured, police said. Officers from Plai Bang Police Station were… pic.twitter.com/b2vGUwPg19 — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) August 7, 2026

Η αστυνομία μιλά για «καλά προετοιμασμένη» επίθεση

Ο αρχηγός της εθνικής αστυνομίας, στρατηγός Κιτιράτ Πανπέτ, δήλωσε ότι οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν πως οι πυροβολισμοί του εφήβου ήταν αρκετά ακριβείς, με αρκετές σφαίρες να πλήττουν ζωτικά σημεία των θυμάτων.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την επίθεση «καλά προετοιμασμένη», λέγοντας ότι ο δράστης ακολούθησε «ξεκάθαρα βήματα» και είχε «ξεκάθαρους στόχους».

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία εξέτασε ηλεκτρονικές συσκευές του 14χρονου και φέρεται να εντόπισε βίντεο σχετικά με επιθέσεις σε σχολεία στις ΗΠΑ.

Συγγενείς του τον περιέγραψαν ως ήσυχο και με καλή συμπεριφορά. Θείος του δήλωσε σε ταϊλανδέζικα μέσα ότι περνούσε μεγάλο μέρος του χρόνου του στο σπίτι παίζοντας βίαια βιντεοπαιχνίδια και έβγαινε σπάνια, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η οικογένεια δεν είχε αντιληφθεί κάποια ένδειξη ότι σχεδίαζε επίθεση.

Ο 14χρονος ζούσε με τους παππούδες του, καθώς οι γονείς του είχαν χωρίσει.

Το Debsirin School, που ιδρύθηκε στην Μπανγκόκ το 1885 και διαθέτει παραρτήματα σε ολόκληρη τη χώρα, συγκαταλέγεται στα γνωστότερα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ταϊλάνδης, με αποφοίτους πολιτικούς, διπλωμάτες και αθλητές.