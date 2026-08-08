Ευχαριστεί τη Γερουσία ο Ζελένσκι για το νομοσχέδιο επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία: «Ψάχνουμε παντού για Patriot»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε την αμερικανική Γερουσία και όσους στηρίζουν την Ουκρανία, χαιρετίζοντας την υιοθέτηση του νομοσχεδίου Lindsey Graham Sanctioning Russia and Iran Act, το οποίο ενισχύει την πίεση προς τη Μόσχα. Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε την κρίσιμη αναζήτηση πυραύλων Patriot για την ενίσχυση της αεράμυνας, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικά όπλα συνεχίζονται και ο Πούτιν «παίζει το τελευταίο του χαρτί». Τόνισε επίσης ότι η ισχυρή αμερικανική πίεση και οι κυρώσεις επιταχύνουν τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: NICOLAS TUCAT / AFP
Φωτογραφία: NICOLAS TUCAT / AFP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε την αμερικανική Γερουσία για την υιοθέτηση του νομοσχεδίου Lindsey Graham Sanctioning Russia and Iran Act, το οποίο, όπως τόνισε, ενισχύει την πίεση προς τη Μόσχα.
  • Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά του Ζελένσκι στην προσπάθεια της Ουκρανίας να εξασφαλίσει περισσότερους πυραύλους για τα συστήματα Patriot, δηλώνοντας: «Ψάχνουμε κάθε γωνιά για πυραύλους Patriot».
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η «πραγματική, ισχυρή αμερικανική πίεση» και οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση, τονίζοντας ότι «η διπλωματία έρχεται πιο κοντά με κάθε βήμα πίεσης».

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Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε την αμερικανική Γερουσία και όσους στις ΗΠΑ εξακολουθούν να στηρίζουν την Ουκρανία, χαιρετίζοντας την υιοθέτηση του νομοσχεδίου Lindsey Graham Sanctioning Russia and Iran Act, το οποίο, όπως τόνισε, ενισχύει την πίεση προς τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι το Κίεβο εκτιμά τη στήριξη που λαμβάνει και από τα δύο αμερικανικά κόμματα και συνολικά από τον αμερικανικό λαό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της ουκρανικής αεράμυνας.

«Ψάχνουμε κάθε γωνιά για πυραύλους Patriot»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά του Ζελένσκι στην προσπάθεια της Ουκρανίας να εξασφαλίσει περισσότερους πυραύλους για τα συστήματα Patriot, την ώρα που οι ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικά όπλα συνεχίζονται.

«Τώρα, που ο Πούτιν ποντάρει για τελευταία φορά στους βαλλιστικούς πυραύλους για να παρατείνει τον πόλεμο, και εμείς ψάχνουμε τόσο σκληρά κάθε γωνιά και κάθε πιθανή πηγή για πυραύλους Patriot, ώστε να μπορέσουμε να προστατευτούμε, κάθε μήνυμα υποστήριξης για την υπεράσπιση ανθρώπινων ζωών και τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατό είναι εξαιρετικά σημαντικό», ανέφερε.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι αυτό που μπορεί να έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στη Μόσχα είναι η «πραγματική, ισχυρή αμερικανική πίεση» και οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

«Η διπλωματία έρχεται πιο κοντά με κάθε βήμα πίεσης»

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, η αύξηση της πίεσης στη Ρωσία δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τις διπλωματικές προσπάθειες, αλλά μπορεί να τις επιταχύνει.

«Η διπλωματία έρχεται πιο κοντά με κάθε βήμα πίεσης στον επιτιθέμενο», τόνισε.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ευχαρίστησε όσους, όπως είπε, κατανοούν αυτή την ανάγκη και προωθούν την «ειρήνη μέσω της ισχύος».

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