ΑΑΔΕ: Άνοιξε ξανά το σύστημα Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2025 – Μέχρι πότε μπορούν να γίνουν διορθώσεις

Το σύστημα υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2025 τέθηκε εκ νέου σε λειτουργία από την ΑΑΔΕ, επιτρέποντας στους δικαιούχους παραγωγούς να προβούν σε συγκεκριμένες διορθώσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στις ήδη οριστικοποιημένες αιτήσεις τους. Η προθεσμία για αυτές τις ενέργειες λήγει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 23:59.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε λειτουργία τέθηκε εκ νέου το σύστημα υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2025, προκειμένου οι δικαιούχοι παραγωγοί να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες διορθώσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στις αιτήσεις που έχουν ήδη οριστικοποιηθεί.
  • Οι παραγωγοί μπορούν να επικαιροποιήσουν σταθερά στοιχεία και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, καθώς και να διορθώσουν καταχωρημένα στοιχεία για παραστατικά συνδεδεμένων ενισχύσεων και οικολογικών προγραμμάτων.
  • Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα επισύναψης παραστατικών πώλησης από κτηνοτρόφους και διόρθωσης ημερομηνιών μισθωτηρίων, ενώ τα συστήματα θα παραμείνουν ανοικτά έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 23:59.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε λειτουργία τέθηκε εκ νέου το σύστημα υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2025, μετά την τελευταία πληρωμή, προκειμένου οι δικαιούχοι παραγωγοί να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες διορθώσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στις αιτήσεις που έχουν ήδη οριστικοποιηθεί.

Όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, οι παραγωγοί μπορούν να επικαιροποιήσουν σταθερά στοιχεία και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, ενώ παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης των καταχωρημένων στοιχείων για τα παραστατικά που έχουν ήδη επισυναφθεί για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις.

Τα συστήματα θα παραμείνουν ανοικτά έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 23:59.

Παράλληλα, όσοι έχουν υποβάλει φορολογικά παραστατικά για τα οικολογικά προγράμματα μπορούν να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν πεδία στην καρτέλα «Οικολογικά Σχήματα», καθώς και να τροποποιήσουν την καταχώρηση για τον ιδιοπαραγόμενο σπόρο.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα επισύναψης παραστατικών πώλησης από κτηνοτρόφους, ενώ για παραγωγούς με ενεργά τεχνικά δελτία δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των ημερομηνιών έναρξης και λήξης μισθωτηρίων, διόρθωσης στοιχείων άρδευσης σε επίπεδο αγροτεμαχίου, ειδικά για δικαιούχους της απονιτροποίησης, καθώς και προσθήκης αιτήματος πληρωμής για την ευζωία χοίρων (Μ14.1).

Τέλος, θα είναι δυνατές διορθώσεις ή καταχωρήσεις στο σύστημα «Καταχώρησης ποσοτήτων για τα συνδεδεμένα καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων» για το έτος ενίσχυσης 2025.

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