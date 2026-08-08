Νέος πονοκέφαλος για τον Ινφαντίνο: Καταγγελίες για φερόμενη ερωμένη που αποζημιώθηκε από την UEFA

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Ο Τζιάνι Ινφαντίνο διαψεύδει κατηγορηματικά τις καταγγελίες ότι η UEFA κατέβαλε εξαψήφιο ποσό σε γυναίκα με την οποία φέρεται να διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση την περίοδο που ήταν γενικός γραμματέας της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. Η UEFA επιβεβαιώνει ότι πράγματι καταβλήθηκε στη γυναίκα αποζημίωση αποχώρησης και καλύφθηκαν τα δίδακτρα για MBA, υποστηρίζει όμως ότι οι πληρωμές έγιναν σύμφωνα με τους κανονισμούς που ίσχυαν τότε. Οι αποκαλύψεις έρχονται σε μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για τον πρόεδρο της FIFA, ο οποίος βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με αυξανόμενες πιέσεις να παραιτηθεί.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Telegraph, η γυναίκα φέρεται να έλαβε εξαψήφιο ποσό μετά την υποτιθέμενη σχέση της με τον Ινφαντίνο, ενώ η UEFA φέρεται επίσης να κάλυψε το κόστος των σπουδών της για MBA μετά την αποχώρησή της από τον οργανισμό.

Ο Ινφαντίνο εργάστηκε στην UEFA από το 2000 έως το 2016, όταν αποχώρησε για να αναλάβει την προεδρία της FIFA.

Εκπρόσωπος της FIFA δήλωσε στο Sky News ότι ο Ινφαντίνο «αρνείται κατηγορηματικά τις συγκεκριμένες καταγγελίες και είναι απολύτως αναληθείς».

Πρόσθεσε ότι οποιοσδήποτε υπαινιγμός περί ανάρμοστης συμπεριφοράς ή παραβίασης καταστατικών και κανονισμών είναι συκοφαντικός.

Η UEFA επιβεβαιώνει τις πληρωμές στη γυναίκα

Η UEFA, πάντως, επιβεβαίωσε στο Sky News ότι έγιναν οικονομικές καταβολές προς τη συγκεκριμένη γυναίκα.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπός της, πραγματοποιήθηκε «πληρωμή αποχώρησης», καθώς και «καταβολή των διδάκτρων για πρόγραμμα MBA σε τοπική σχολή διοίκησης επιχειρήσεων».

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία υποστηρίζει ότι η αποζημίωση ήταν σύμφωνη με τους κανονισμούς που ίσχυαν εκείνη την εποχή για εργαζομένους που αποχωρούσαν.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι σχετικοί κανονισμοί έγιναν αυστηρότεροι μετά το 2016 και ότι το σημερινό πλαίσιο εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζομένους της UEFA, ανεξαρτήτως βαθμίδας.

FIFA: «Δεν υπήρξε ποτέ καταγγελία για τη συμπεριφορά του»

Το δημοσίευμα αναφέρεται επίσης σε φερόμενες ανησυχίες υψηλόβαθμων στελεχών της UEFA σχετικά με τη συμπεριφορά του Ινφαντίνο.

Η FIFA απορρίπτει και αυτόν τον ισχυρισμό.

«Κανένας εργαζόμενος στην UEFA και τη FIFA δεν έχει υποβάλει ποτέ καταγγελία σχετικά με τη συμπεριφορά του κ. Ινφαντίνο, επειδή δεν υπήρξε ποτέ περιστατικό στο οποίο να εμπλέκεται», ανέφερε εκπρόσωπός της.

Κατά την ίδια θέση, όλες οι εταιρικές αποφάσεις που αφορούσαν εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των αποχωρήσεων και των πακέτων αποζημίωσης, εγκρίνονταν από τα αρμόδια στελέχη και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Νέα «φωτιά» ενώ αυξάνονται οι πιέσεις για παραίτηση

Οι καταγγελίες εμφανίζονται ενώ ο Ινφαντίνο βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο σοβαρής κρίσης στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η πρότασή του να πωληθεί σε ιδιώτες επενδυτές μερίδιο που συνδεόταν με το Παγκόσμιο Κύπελλο προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις και σύγκρουση μεταξύ των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών.

Ο Ινφαντίνο τελικά εγκατέλειψε το σχέδιο και ζήτησε συγγνώμη, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για να εκτονωθεί η κρίση.

Η UEFA δήλωσε την Πέμπτη ότι εξακολουθεί να είναι διατεθειμένη να μποϊκοτάρει μελλοντικά Παγκόσμια Κύπελλα, καθώς δεν έχει αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη της προς τον πρόεδρο της FIFA.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία, «δεν έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις» ώστε να εγκαταλειφθεί η απειλή μποϊκοτάζ.

Αγγλία και Νορβηγία στρέφονται εναντίον του

Η πίεση προς τον Ινφαντίνο αυξάνεται και από εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες.

Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA) απέστειλε επιστολή στη FIFA με την οποία απέσυρε την υποστήριξή της για την επανεκλογή του στην προεδρία.

Την Παρασκευή, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Νορβηγίας προχώρησε ακόμη περισσότερο, ζητώντας από τον Ινφαντίνο να «παραιτηθεί τώρα».

Παρά τις αυξανόμενες εκκλήσεις για αποχώρησή του, ο ίδιος δεν δείχνει μέχρι στιγμής πρόθεση να εγκαταλείψει τη θέση του.

Την ίδια ώρα, πάντως, δεν έχει χάσει τη στήριξη όλων των ποδοσφαιρικών δυνάμεων. Μεξικό, Αργεντινή, Κατάρ, Αίγυπτος και Μαρόκο έχουν ταχθεί στο πλευρό του, καθώς η μάχη γύρω από την παραμονή του στην ηγεσία της FIFA συνεχίζεται.