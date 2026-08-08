Πορτογαλία: Ο Κούτσιας πέτυχε το πρώτο γκολ της νέας σεζόν στην Primeira Liga

Με ελληνική υπογραφή ξεκίνησε η φετινή Primeira Liga, με τον Γιώργο Κούτσια να γράφει το όνομά του στην ιστορία ως ο πρώτος σκόρερ της νέας σεζόν.

Ο Έλληνας φορ της Φαμαλικάο άνοιξε το σκορ στο 32ο λεπτό κόντρα στην Εστορίλ, όμως οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 72′ με τον Μπεγκραουί, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τελικά από έναν βαθμό (1-1).