ΗΠΑ: Στο τραπέζι πακέτο βοήθειας 1 δισ. δολαρίων προς τη νέα κυβέρνηση της Κολομβίας για την ενίσχυση της ασφάλειας

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ανήμερα της ορκωμοσίας του νέου προέδρου της Κολομβίας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ προτίθενται να διαθέσουν έως και 1 δισ. δολάρια στη νέα κυβέρνηση, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου αμερικανικής βοήθειας για την ενίσχυση της ασφάλειας στη χώρα.

Υπογραμμίζοντας την «αναζωογόνηση» των σχέσεων ΗΠΑ-Κολομβίας και την εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε θέματα ασφαλείας και οικονομίας, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει πως η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να προσφέρει «ένα δισεκατομμύριο δολάρια στο πλαίσιο πακέτου βοήθειας σε θέματα ασφαλείας για την υποστήριξη της κυβέρνησης του προέδρου ντε Λα Εσπριέγια στην προσπάθεια επίτευξης των κοινών μας στόχων».

Ο 48χρονος ντε λα Εσπριέγια, με τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, έχει δεσμευτεί να κυβερνήσει «με σιδηρά πυγμή», κλιμακώνοντας τις επιχειρήσεις κατά ανταρτών και καρτέλ ναρκωτικών.