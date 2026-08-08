ΗΠΑ: Στο τραπέζι πακέτο βοήθειας 1 δισ. δολαρίων προς τη νέα κυβέρνηση της Κολομβίας για την ενίσχυση της ασφάλειας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να διαθέσουν έως και 1 δισ. δολάρια στη νέα κυβέρνηση της Κολομβίας, ανήμερα της ορκωμοσίας του προέδρου Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, για την ενίσχυση της ασφάλειας στη χώρα. Αυτό το πακέτο βοήθειας υπογραμμίζει την αναζωογόνηση των σχέσεων ΗΠΑ-Κολομβίας και την εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας και οικονομίας, με τον νέο πρόεδρο να δεσμεύεται για κλιμάκωση των επιχειρήσεων κατά ανταρτών και καρτέλ ναρκωτικών.

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Τραμπ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ανήμερα της ορκωμοσίας του νέου προέδρου της Κολομβίας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ προτίθενται να διαθέσουν έως και 1 δισ. δολάρια στη νέα κυβέρνηση, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου αμερικανικής βοήθειας για την ενίσχυση της ασφάλειας στη χώρα.
  • Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπογραμμίζει την «αναζωογόνηση» των σχέσεων ΗΠΑ-Κολομβίας, με την κυβέρνηση Τραμπ να προσφέρει «ένα δισεκατομμύριο δολάρια στο πλαίσιο πακέτου βοήθειας σε θέματα ασφαλείας».
  • Ο 48χρονος ντε λα Εσπριέγια, με τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, έχει δεσμευτεί να κυβερνήσει «με σιδηρά πυγμή», κλιμακώνοντας τις επιχειρήσεις κατά ανταρτών και καρτέλ ναρκωτικών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ανήμερα της ορκωμοσίας του νέου προέδρου της Κολομβίας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ προτίθενται να διαθέσουν έως και 1 δισ. δολάρια στη νέα κυβέρνηση, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου αμερικανικής βοήθειας για την ενίσχυση της ασφάλειας στη χώρα.

Υπογραμμίζοντας την «αναζωογόνηση» των σχέσεων ΗΠΑ-Κολομβίας και την εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε θέματα ασφαλείας και οικονομίας, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει πως η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να προσφέρει «ένα δισεκατομμύριο δολάρια στο πλαίσιο πακέτου βοήθειας σε θέματα ασφαλείας για την υποστήριξη της κυβέρνησης του προέδρου ντε Λα Εσπριέγια στην προσπάθεια επίτευξης των κοινών μας στόχων».

Ο 48χρονος ντε λα Εσπριέγια, με τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, έχει δεσμευτεί να κυβερνήσει «με σιδηρά πυγμή», κλιμακώνοντας τις επιχειρήσεις κατά ανταρτών και καρτέλ ναρκωτικών.

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